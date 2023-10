Ofbeldi birtist á marga vegu og aðeins ein birtingarmynd þess er sú sem við urðum vitni að þegar ráðist var á hinsegin einstakling sem var að koma af sam-norrænni ráðstefnu um hvernig skuli bregðast við því bakslagi sem átt hefur sér stað í mannréttindabaráttu hinsegin fólks.

Önnur birtingarmynd ofbeldis er sú þegar einstaklingum og/eða hópum er hótað ofbeldi óbeint í pistla skrifum og á samfélagsmiðlum, bæði í ræðu og riti, á þann hátt að þeim er kennt um það líkamlega ofbeldi sem hefur átt sér stað vegna þess að þau voru of hávær, of sýnileg, kröfðust of mikils og voru ekki tilbúin að sætta sig við það að vera þriðja flokks borgarar, með þriðja flokks réttindi og ekki á neinn hátt fullir þátttakendur í hefðbundnu leik og starfi. T.d. með því að banna þátttöku trans fólks í keppnisíþróttum og gera trans fólki erfiðara fyrir að stunda líkamsrækt, dans og sund, vegna gegndarlausa og virkilega ljóta ummæla um að trans fólk sé ógn við aðra.

Þetta er sú orðræða, sem við sem erum trans og kynsegin, heyrum í síauknu mæli viðhafða allt í kringum okkur. "Þið getið sjálfum ykkur um kennt af því þið eruð að heimta of mikið!" "Þegiðu og ég skal hætta að hata þig!" "Hættið að berjast fyrir réttindum og viðurkenningu á að til séu trans börn og við skulum leyfa ykkur að vera í friði!"

Við heimtuðum að við séum viðurkennd sem fólk eins og annað fólk, en ekki þriðja flokks, sérmerkt og útskúfað. Er það of mikið?

Þegar ég er stöðugt gerð að einhverskonar óvætti, og svara fyrir mig og mína líka, þá er það ég sem á að þegja?

Þegar við bendum á þá staðreynd að við öll sem erum fullorðnir trans einstaklingar vorum einu sinni trans börn sem fengu ekki viðeigandi meðferð og heilbrigðisþjónustu og berum þau ör ævilangt, þá erum við kölluð geðveik og við vitum ekkert um okkur sjálf?!

Já, auðvitað eru börnin dregin inn í þetta og allskonar upplýsingaóreiða þar sem er blandað saman hinsegin fræðslu, kynfræðslu og samsæriskenningum um hugsanlegan heilaþvott Alþjóða Heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) vegna þess að WHO hefur lýst yfir eindregnum stuðningi við baráttu trans fólks fyrir viðunandi heilbrigðisþjónustu og að kyn misræmi sé meðfædd og ekki geðsjúkdómur.

https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/gender-incongruence-and-transgender-health-in-the-icd

Hvað varðar börnin, þá ætla ég að endurtaka það sem við erum svo mörg búin að segja aftur og aftur, í veikri von um að fólk fari að hlusta á fólk sem veit nákvæmlega um hvað það er að fjalla um, því það er sjálft trans og engin þekkir okkur betur en við sjálf og ég fæddist í röngum líkama!

Ég veit það best sjálf hver mín upplifun á eigin lífi, tilfinningum og reynslu er og það að annað fólk þykist vita betur er merki um þeirra hroka og heimsku að halda að allir aðrir séu eins og þau. Mín upplifun er algjörlega mín og þarf ekki að vera eins og einhvers annars, því öll erum við einstök og það að ég upplifði mig í röngum líkama, ekki bara þegar ég var 4ja ára, heldur hverja einustu sekúndu lífs míns, það segir ekkert um upplifun allra trans einstaklinga. Trans börn eru til og það er kominn tími til að fólk geri sér grein fyrir því að þessi umræða er ekki að bjarga neinu barni, heldur skaða öll börn sem eru trans og kynsegin.

Það eru engin líkamleg inngrip í líf barna. Það eina sem er gert þegar trans börn eiga í hlut er að leyfa þeim að vera þau sjálf. Þegar á kynþroskan er komið er hægt að fara á afturkræfa hormónablokkera, sem eru nota bene notaðir hjá mun fleiri sískynja börnum en trans börnum, og þá einungis eftir ítarlegt mat og meðferð í gegnum trans teymið hjá BUGL.

https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/teymi-/transteymi-bugl/

Þegar þú ert orðin sjálfráða samkvæmt íslenskum lögum getur viðkomandi aðili sótt um að komast á biðlista eftir krosshormónum, og eftir því sem ég best veit er engin undir 18 ára hér á landi sem hefur farið á krosshormóna og teljandi á fingrum sér hversu mörg hafa náð þessu takmarki fyrir 18 ára annarstaðar í heiminum og þá vegna þess að lögin í viðkomandi landi miðar við 16 ára en ekki 18.

Svona málflutningur, þar sem er verið að nota hugsanleg barnung fórnarlömb er ekkert annað en hræðslu áróður þar sem þóst er verið að vernda einhver ímynduð börn sem engin eru, og til þess fallinn að ala á andúð gegn trans fólki og þeirri lífsnauðsynlegu heilbrigðisþjónustu sem það þarf á að halda. En hvað með trans börnin sem fá ekki heilbrigðisþjónustu og skera sig vegna vanlíðan, eða fremja sjálfsvíg? Eru þau réttlætanlegur fórnarkostnaður í þessari anti trans krossferð? Nýleg rannsókn sýnir að heilbrigðisþjónusta við kynama trans fólks á öllum aldri, bjargar lífum.

https://www.erininthemorning.com/p/new-randomized-trial-shows-trans?

Staðreyndin er sú að það velur engin að vera trans, við erum fædd svona og allar fullyrðingar um að við veljum að vera trans eru vægast sagt heimskulegar. Af hverju ættum við að velja að vera hluti af einum jaðarsettasta minnihlutahóp jarðarinnar? Af hverju ættum við að velja líf þar sem við búum við ógn og áreiti alla daga? Svarið er einfaldlega, svo ég endurteki mig svo allt álhatta samfélagið skilji hvað ég er að segja, við völdum aldrei neitt, við erum gerð svona af náttúrunnar hendi og öll orðræða sem snýst að því að gera tilvist okkar tortryggilega og að reyna að koma í veg fyrir lífsnauðsynlega heilbrigðisþjónustu trans fólks, er ekkert annað en hatur!

Við höfum alltaf verið til og munum halda áfram að fæðast og vera til, alveg eins og þegar reynt var að útrýma rauðhærðum eða örvhentum, það er ekki hægt að útrýma því sem er meðfædd.

https://aninjusticemag.com/the-gender-binary-is-a-tool-of-white-supremacy-db89d0bc9044

Hvað varðar aðrar mýtur eins og að stór hluti sjái eftir kynstaðfestandi ferlinu, þá sýna rannsóknir annað og til lítils þá að koma með að hugsanlega seinna muni fleiri sjá eftir ferlinu?! Hvers Konar rökleysa er það eiginlega að hugsanlega seinna muni fjölga í hópi þeirra sem sjá eftir ferlinu og þess vegna eigi að stöðva heilbrigðisþjónustu við hóp fólks þar sem um 99% eru ánægð?! Þetta er fáránlegt og vitlaust, en því miður er til fólk sem hlustar á svona rökleysur og við ykkur vil ég segja: það er alltaf hlutfall einstaklinga með eftirsjá í öllum aðgerðum og öllum ferlum innan heilbrigðisþjónustunnar, með sömu rökleysu og hér að ofan, þá ættum við að afnema alla heilbrigðisþjónustu. Er það málið?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8099405/

Svo er það hin mýtan um að trans konur séu ekki konur og séu hugsanlega ógn við aðrar konur. Engar rannsóknir sýna fram á að trans konur séu ógn við aðrar konur og í raun hafa samtök á borð við Amnesty, UN-Women og ACLU tekið það fram að þessi áróður gegn trans konum, skaði allar konur og trans konur eru fjórum sinnum líklegri að verða fyrir ofbeldi en aðrar konur. https://www.aclu.org/news/lgbtq-rights/trans-rights-are-womens-rights

Ein önnur taktík ofbeldis og afmennskunnar er svo að nota tungumálið til þess að undirstrika að um óæðri undir flokk mennskunnar sé að ræða og ekki skrifa trans fólk, trans konur, trans menn, trans börn í tveimur aðskildum orðum, heldur skeyta þeim saman. En alveg eins og við skrifum ekki svart fólk, hvítt fólk, fatlað fólk, ófatlað fólk, gagnkynhneigt fólk, samkynhneigt fólk, í einu orði, þá ber að skrifa trans fólk í tveimur orðum, því við erum fólk eins og annað fólk og það að við séum trans er bara eitt af því.

https://www.vox.com/2015/2/18/8055691/transgender-transgendered-tnr

Það svo að viðurkenna ekki hatrið og reyna að koma með veiklulegar gaslýsingar þess efnis að um málfrelsi sé að ræða, "heilbrigð" skoðanaskipti um hugmyndafræði og svo framvegis, þá vil ég benda á að nákvæmlega sama orðræða hefur verið við höfð um nánast alla jaðarsetta minnihlutahópa og það er ekkert heilbrigt við þessa orðræðu eins og hún birtist og við sem erum trans erum EKKI "skoðun" eða "hugmyndafræði" og hvað varðar málfrelsi, þá er það ekki einstefna og ef við sem samfélag ætlum að leyfa hatursorðræðu að þrífast í skjóli teygjanlegar túlkunnar á málfrelsi, þá höfum við öll sem erum ekki tilbúin að samþykkja þetta hatur, fullkomin rétt á að andmæla því í ræðu, riti og hvar sem við getum.

Það erum við, að nýta okkar málfrelsi!

Mín persónulega skoðun er hins vegar sú að tjáning sem veldur þjáningu er misbeiting málfrelsis og þó við stoppum ekki reitt og biturt fólk að öskra á samfélagsmiðlum og á skýin, þá er alger óþarfi af fjölmiðlum þessa lands að gefa þessu röddum vægi og fylgjendur, til þess eins að skara eld að eigin köku og ýta undir geignvænlegt menningarstríð sem nú þegar hefur kostað mannslíf.

Allt ofbeldi á sér sinn uppruna og það er alltaf orsök að finna fyrir afleiðingum og það aukna ofbeldi sem á sér stað gegn hinsegin fólki hér á landi má rekja til ákveðinna einstaklinga og samtaka og þó þau vilji ekki kannast við hatrið, fáfræðina og fordómana, þá breytir það því ekki að þau eru markvisst búin að berjast gegn tilvist og samfélagslegri viðurkenningu trans fólks, með því að mála okkur upp sem hlægilega, en hugsanlega ógn, sem erum ekki raunverulega til, heldur bara geðveik... Ekkert hatur í þessu er það nokkuð?

Annað sem er hreinlega bara sjúkt í allri þessari umræðu er hvað fólk er upptekið af því hvaða kynfæri fólk er með og hvort og hvernig það fær fullnægingu eða ekki?! Hvað er að? Það bara kemur engum við hvaða kynfæri annað fólk er með og það á ekki að vera krafa á neina manneskju að þurfa að útskýra svona ranghugmyndir eins og hvort og hvernig þau lifa kynlífi eftir staðfestingar aðgerð. Þetta er auðvitað sett fram til þess eins að láta þessar aðgerðir líta út eins og um einhvers konar tilraunastarfsemi sé að ræða sem afskræmir og eyðileggi líkama þeirra sem undir þessar aðgerðir gangast. Staðreyndin er hins vegar sú að lang flest okkar eru mun ánægðari með eigin líkama á öllum sviðum, eftir aðgerð, en fyrir. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9417774/

Ég óska þó þessu haturs blinda fólki einskis nema styrk og visku í baráttu þess við því tráma sem það hefur svo greinilega á sálinni og mæli með að þau gangist við lífinu eins og það raunverulega er, sættist við sjálft sig og aðra og viðurkenni að það að lifa lífinu í baráttu gegn mannréttindum, er ekki vænleg leið til að líða betur eða að ná raunverulegum bata.

Höfundur er leikkona, áhættuleikstjóri, kennari, meistaranemi í kynjafræði og trans kona.