Í tilkynningu kemur fram að útnefningin sé heiðursviðurkenning til listamanns sem með listsköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í Íslensku listalífi.

Við athöfnina var Agli veittur ágrafinn steinn, heiðursskjal og verðlaunafé. Ellen Kristjánsdóttir, Diddú, Ólafur Egilsson og Jónas Þórir fluttu tónlist eftir Egil.

Þá flutti barnabarn Egils og alnafni eigin útsendingu af laginu Ekkert þras.

Í tilkynningu er farið yfir feril og lífshlaup Egils:

„Egill hefur verið mikilvirkur í íslensku listalífi í nærri hálfa öld sem söngvari, leikari og tónhöfundur. Hann hefur starfað með fjölmörgum hljómsveitum, svo sem Spilverki Þjóðanna, Þursaflokknum og Stuðmönnum. Að auki hefur hann hefur sungið í fjölmörgum söngleikjum, leikið í kvikmyndum, í sjónvarpi og á sviði og samið tónlist fyrir hátt í þrjátíu leikhúsverk, þar af þrjá söngleiki; Gretti, Evu Lunu og Come Dance With Me sem sýnt var á Off Broadway. Hljómplötur og geisladiskar sem Egill hefur komið að nálgast hundraðið, þar sem hann ýmist semur, syngur eða leikur á hljóðfæri og lög sem honum tengjast skráð hjá STEFi eru rúmlega sex hundruð. Nýlega var sýnd heimildarmynd um starf Egils og félaga hans í Þursaflokknum, þar sem hann starfaði sem forsprakki og aðaltónhöfundur,“ segir í tilkynningu.

Dagur afhendir Agli viðurkenninguna. Reykjavíkurborg/Róbert Reynisson

Þá kemur fram að sólóplötur Egils séu níu talsins, sú nýjasta hafi komið út á þessu ári. Þá hafi hann einnig gefið út ljóðabækur og sú nýjasta hafi verið tilnefnd til ljóðaverðlauna Maístjörnunnar.

Að auki segir í tilkynningu að Egill hafi unnið til fjölda verðlauna fyrir list sína, bæði sem sjálfstæður listamaður og með Stuðmönnum. Sem dæmi má nefna íslensku fálkaorðuna, gullmerki STEFs og hlustendaverðlaun Stöðvar 2 og Bylgjunnar.