Hér má sjá stiklu úr þessu einstaka dansverki:

Klippa: Life In This House is Over - stikla

Í fréttatilkynningu segir:

„Life in this House is Over er framúrstefnulegt dansleikhúsverk sem fjallar um félagslegan vandræðaleika sorgar og er undir innblæstri af skrifum Anton Chekhov.

Verkið veltir upp spurningum á borð við: „Hvernig förum við áfram þegar óljós framtíð þrýstir á deyjandi fortíð þar sem tákn fortíðar eru samofin flækjum mannlegs þjáningarferlis?“ Og: „Er tenging möguleg í heimi sem er teygður til hins ýtrasta af krafti yfirvofandi breytinga?“ Verkið snertir á vendipunkti milli fortíðar og framtíðar og bregst við lifandi heimi minninga í undirmeðvitundinni.

Eitt listform rís upp úr öðru og einni túlkun er algjörlega hafnað, svo áhorfendur geti sjálfir skynjað fjölbreytt þemu verksins. Verkið vekur upp kynslóðaspennuna sem finnst í textum Chekhovs, sem skrifuð er á tímamótum mikilla breytinga.

Í gegnum efni, form og samhengi horfumst við í augu persónulegrar og sameiginlegrar fortíðar okkar og spyrjum hverju, ef einhverju, sé hægt að bjarga og hvað verði að skilja eftir.“

Verkið á rætur sínar að rekja í samvinnu leikstjórans Samathu Shay við hinn virta dansflokk Tanztheater Wuppertal Pina Bausch og þaulreyndir núverandi og fyrrverandi dansarar flokksins koma fram ásamt meðlimum úr pólska leikhópnum Teatr ZAR.

Samantha Shay er fjölhæf listakona, flytjandi, leikstjóri í leikhúsi og kvikmyndum og hreyfilistamaður. Hún þykir skapandi frumkvöðull og leggur upp úr verkum sem ögra hefðbundnum mörkum.

Samantha lauk nýlega við sérstakt rannsóknarnám í leikstjórn í David Geffen School of Drama við Yale-háskóla og er jafnframt listrænn stjórnandi Source Material – þverfaglegs framleiðslufyrirtækis og listahóps sem hún stofnaði árið 2014. Sömuleiðis hefur hún komið víða við í íslensku listsenunni en þetta er þriðja verkið sem hún sýnir í Tjarnarbíói.

Þá hefur hún tvisvar komið að LungA hátíðinni, leikstýrt tónlistarmyndböndum fyrir íslensku tónlistarkonurnar Sóleyju og JFDR og unnið með listakonunum Freyju Eilífu og Júlíönnu Ósk Hafberg að þverfaglegum kvikmyndaverkefnum sem byggð eru á myndlist þeirra.

