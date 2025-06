Í tilkynningu frá Þjóðleikhúsinu segir: „Verkið hefur talað með máttugum hætti til mannkynsins, kynslóð fram af kynslóð, og á við okkur óþægilega ágengt erindi í dag.“

Ákveðið hefur verið að hrista upp í áratuga gamalli hefð og verður sýningin að þessu sinni sett upp í Kassanum, þar sem nærvera við áhorfendur og nánd við efnið fær að njóta sín til fulls.

Stórskotalið leikara fer fyrir sýningunni, nánar tiltekið þau Elín Sif Hall, Hilmir Snær Guðnason, Ebba Katrín Finnsdóttir, Nína Dögg Filippusdóttir og Þröstur Leó Gunnarsson.

Benedict Andrews hefur áður hlotið einróma lof fyrir sýningar sínar í Þjóðleikhúsinu, þar á meðal Ex, Ellen B., Macbeth og Lé konungur. Nú síðast vakti hann mikla athygli fyrir uppfærslu sína á Kirsuberjagarðinum, sem hlaut fimm stjörnur í The New York Times.

Hann hefur einnig leikstýrt víða um heim, meðal annars hjá National Theatre í London, Schaubühne í Berlín og Sydney Theatre Company. Andrews hefur unnið með stórstjörnum á borð við Cate Blanchett, Gillian Anderson og Vanessa Kirby. Uppsetning hans á A Streetcar Named Desire verður sýnd í kvikmyndahúsum um allan heim – þar á meðal á Íslandi í haust.