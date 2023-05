„Er bara að lemja í okkur að þetta sé hægt“

SEJR OVER FC MIDTJYLLAND



Sikke en eftermiddag på Lyngby Stadion



Knapt 7.500 tilskuere var med til at skabe en elektrisk stemning, der var med til at bære De Kongeblå frem til en forrygende 2-1-sejr over FC Midtjylland



Læs referat af kampen her: pic.twitter.com/vrrdyrClcf