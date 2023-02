Í gær hélt Bob Iger, forstjóri Disney, fund með fjárfestum þar sem hann tilkynnti að yfir sjö þúsund starfsmönnum yrði sagt upp og að mikil fækkun hafi orðið á áskrifendum streymisveitunnar Disney+. Á fundinum tilkynnti hann þó einnig þau gleðitíðindi að framhald af þremur vinsælum Disney myndum væri í bígerð.

„Það gleður mig að tilkynna að teiknimyndastúdíóið okkar er byrjað að vinna að framhaldi af nokkrum af vinsælustu myndunum okkar, Toy Story, Frozen og Zootopia,“ segir Deadline að Iger hafi sagt á fundinum. Tímaritið People fjallar einnig um málið.

„Við munum geta veitt meiri upplýsingar um framleiðslu myndanna fljótlega,“ bætti Iger við og sagðist um leið vera bjartsýnn fyrir framtíð Disney.

Hin geysivinsæla mynd Frozen kom út árið 2013. Framhaldsmynd kom svo út árið 2019 og eru báðar myndirnar tvær af mest sóttu Disney myndum allra tíma í kvikmyndahúsum. Nokkrar stuttmyndir hafa verið gerðar fyrir streymisveituna Disney+ en væntanleg mynd verður þriðja myndin í fullri lengd. Tónlistin úr kvikmyndunum hefur ekki verið síður vinsæl en myndirnar sjálfar. Lagið Let It Go vann bæði Óskarsverðlaun og Grammy verðlaun.

Fyrsta Toy Story myndin kom út árið 1995. Vinsældir félaganna Vidda og Bósa urðu slíkar að síðan þá hafa verið þrjár framhaldsmyndir. Á síðasta ári kom svo út myndin Lightyear sem fjallaði aðeins um geimlögguna Bósa Ljósár. Ekki er ljóst hvort framhaldsmyndin sem er í bígerð eigi aðeins að fjalla um ákveðna Toy Story persónu eða allt heila gengið.

Myndin Zootopia kom út árið 2016. Hún vann til fjölda verðlauna, þar á meðal Óskarsverðlauna sem besta teiknimyndin. Myndin naut mikilla vinsælda og má því gera ráð fyrir því að margir bíðir spenntir eftir framhaldi.