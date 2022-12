„Nasdaq skyrta við FTSE buxur er til dæmis mjög hátíðlegt dress fyrir jólin. Í munstrinu eru reyndar bara grænar tölur hjá mér enda er ég mjög bjartsýn að eðlisfari. Er með þessari línu að vonast til að fá fleiri viðskiptavini til mín sem starfa í Borgartúni sem við þekkjum sem Wall Street Íslands.“

Hún lýsir línunni sem skrifstofuglam.

„Vísitölur, verðbréf og vesen. Market is going up! Grænar tölur og blússandi bjartsýni. Kannski ekki alveg staðan í dag en eigum við ekki bara að segja að ég sé skyggn? Vissuð þið að það er til vísitala fyrir pilssídd?“

Saga Sig myndaði línuna fyrir EYGLÓ. Fyrirsætan er Salka Vals, Ísak Freyr sá um förðun og Erna Hreins um stíliseringu. Saga Sig

Eygló segir að það hafi líklega verið áhugi hennar á peningum sem kveikti á þessu.

„Skrifstofufagurfræði. Það er af nógu að taka þarna. En svona grínlaust þá held ég bara að ég hafi verið að horfa of mikið á fréttir um verðbólgu og hækkandi vexti.“

Í dag er hún einn af eigendum verslunarinnar KIOSK úti á granda og selur þar hönnun sína en hún á þó bakgrunn í skrifstofustörfum.

„Ég vann einu sinni á ónefndri skrifstofu í Borgartúninu. Var þá sérstaklega upprifin af stóru ljósritunarvélinni sem var líka faxtæki. Þið fyllið í eyðurnar.“

Hönnuðurinn eyðir aðventunni að mestu leyti í versluninni sinni en langar samt að skapa nýjar jólahefðir í bland við að njóta þeirra gömlu.

„Aðventan er aðallega viðvera í Kiosk með mínum dásamlegu kollegum sem hleypa mér samt alltaf útí skötu á réttum tíma á Þorlák. Þegar ég er búin að ná skötulyktinni almennilega af mér þá þykir mér voða gott að fara í messu klukkan sex áður en ég fer uppá Álftanes til mömmu og pabba. Þá fæ ég jólaandann beint í æð eftir allan hasarinn á aðventunni. Mig langar hinsvegar að læra að gera laufabrauð; ef að það er pláss í einhverjum laufabrauðsklúbbi á næstu aðventu þá má endilega hringja í mig.“

