Lög ársins 2022 hjá plötusnúðinum Sóleyju

Það var ýmislegt að gerast í tónlistarsenunni bæði hérlendis og erlendis í fjölbreyttum flokkum en rappið stóð upp úr hjá Sóleyju.

Íslensk lög:

Kenndu mér - Inspector Spacetime

Lagið er algjört partýlag sem er skemmtilegt að dansa við.

Áslaug Arna - Bassi maraj ft. Krabba mane

Bassi Maraj er algjört icon og textinn í þessu lagi er snilldarlega vel saminn og takturinn skemmtilegur. Ég er búin að vera með nýju plötuna hans bassa á repeat síðan hún kom út.

Annar séns - gugusar

Ótrúlega áhrifaríkt lag frá þessari hæfileikaríku söngkonu, eitt af mínum uppáhalds sem kom út á árinu.

Mess - Una Schram

Lagið er rólegt og kósý, það er fullkomið þegar maður vill slaka á og hlusta á góða tónlist.

Vakta svæðið - Issi

Nokkrir hæfileikaríkir tónlistarmenn koma saman á þessu lagi og úr verður eitt besta íslenska rapplagið sem kom út á árinu að mínu mati.

Erlend lög:

Tomorrow 2 - GloRilla ft. Cardi B

Tveir geggjaðir rapparar sameina krafta sína á þessu lagi, mest spilaða lag ársins hjá mér.

Big energy - Latto

Skemmtilega poppað lag þar sem Latto samplar lag með Mariah Carey. Klárlega lag sumarsins.

Super freaky girl (queen mix) - Nicki Minaj

Drottningin Nicki klikkar ekki þegar kemur að því að gera góða tónlist, hún fékk fimm aðra rappara með sér á remixið og úr verða fjölbreyttir textar þar sem hver og ein er með sitt vers.

Budget - Megan Thee Stallion ft. Latto

Geggjað lag af nýjustu plötu Megan Thee Stallion þar sem hún fær Latto til liðs við sig. Lagið greip mig strax en Megan er ein af mínum uppáhalds röppurum.

No one dies from love - Tove Lo

Sænska gyðjan Tove Lo gaf þetta lag út á árinu og þetta er fullkomið popplag sem er hægt að dansa við.