Bestu lög ársins að mati Binna Glee

Fyrsti viðmælandi er Brynjar Steinn, jafnan þekktur sem Binni Glee úr raunveruleikaþáttunum Æði. Hann valdi fimm íslensk lög og fimm erlend lög og fengum við að skyggnast nánar bak við valið hjá honum.

Íslensk lög:

1. Tökum af stað/Turn This Around - Reykjavíkurdætur

Ég hef alltaf elskað Reykjavíkurdætur, verið fan í mörg ár og ég hlustaði á þetta lag á repeat, finnst þær svo flottar og ég elska the girl power. Ég hélt auðvitað með þeim í Söngvakeppninni og þær voru svo næs að bjóða mér að horfa á þær í keppninni því þær vita hversu mikið fan ég er. Líka línan „They love us alone, but they hate us together,“ ég er obsessed.

2. Fake Bitch - Bassi Maraj, Patrekur Jaime, Binni Glee

Þetta er svo mikið bad bitch lag og það var heiður að fá að vera partur af þessu lagi með bestu vinum mínum. Ég elska að við gerðum þetta lag bara upp á flippið og að sjá það svo koma út á nýjustu EP hjá Bassa er geggjað.

3. Jólin Koma Alltaf - Jóhanna Guðrún

Jóhanna Guðrún er uppáhalds söngkonan mín og allt sem hún gefur út er meistaraverk. Ég elska líka að lagið sjálft er Where Do Broken Hearts Go með Whitney Houston því ég dýrka hana líka og að breyta því yfir í jólalag gerði jólin fyrir mig. Öll jól þá hlusta ég alltaf mjög mikið á jólalögin sem Jóhanna Guðrún hefur gefið út því það eru mín uppáhalds jólalög.

4. Toxic - Bassi Maraj

Uppáhalds lagið mitt fyrir utan Fake Bitch á nýja EP hjá Bassa, finnst hann og Birnir æði saman og mér finnst þetta svo gott lag.

5. Áslaug Arna - Bassi Maraj

Sama um þetta lag, Bassi og Krabba Mane eru geggjaðir saman á þessu lagi og finnst ekki skrítið að þetta sé mest spilaða lagið á EP hans.

Erlend lög:

1. Immature - FLO

Ég ELSKA FLO svo ótrúlega mikið, þetta var mest hlustaða lagið mitt á þessu ári. Þær eru nýtt stelpuband frá Bretlandi og þær eru að gera svo geggjaða hluti með R&B tónlist og svona old school vibes. Ég elska stelpubönd, hef alltaf gert það síðan ég var lítill og ég var svo glaður að það kom ný á þessu ári.

2. Treat Me - Chloe

Þetta lag er svo mikið svona confident lag og ég verð bara geðveikt glaður og sjálfsöruggur þegar ég hlusta á það. Chloe er líka geggjaður performer og hún er killing it right now.

3. Flowers - Lauren Spencer Smith

Mjög tilfinningaríkt lag og þetta lag gerir eitthvað fyrir mig, ef ég er leiður og vil hlusta á eitthvað þá set ég á þetta lag. Elska textann í laginu og þetta er bara eitthvað svo real lag.

4. Vegas - Doja Cat

Ég elska að lagið er sampled af Hound dog með Elvis Presley og mér finnst þetta lag grípa mann svo mikið. Ég spilaði þetta lag stanslaust i sumar þegar ég fór til Filippseyja og þegar ég hlusta á það núna þá minnir það mig alltaf á sumarið og Filippseyjar.

5. Cardboard Box - FLO

Þetta lag breytti lífinu mínu, kynnti mig fyrir FLO og gerði mig að miklum aðdáanda.