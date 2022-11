Finnur æðruleysi í lægðunum

Innblásturinn er fastur liður hjá Lífinu á Vísi þar sem rætt er við ólíkt fólk um hvað veitir því innblástur í tilverunni og hvaða ráðum þau luma á varðandi andlega heilsu.

Hver ert þú í þínum eigin orðum?

Ég er 31 árs gamall, frá Þorlákshöfn en búsettur í vesturbænum þar sem ég bý með unnustunni minni Þórdísi Björk (Dísu), strákunum okkar tveimur Nóa og Bjarti, hundinum Bóasi og kettinum Sólmundi.

Ég er leikari, tónlistarmaður, dansari og vinn í markaðsdeild Arion banka. Ég er með BA í leiklist og meistaragráðu í menningarmiðlun.

Ég held að ég sé frekar kurteis, jákvæður, rómantískur og duglegur og kannski svona nett ofvirkur.

Ég er extrovert og á mjög auðvelt með kynnast fólki.

Hvað veitir þér innblástur?

Það getur verið svo margt sem veitir mér innblástur.

Þegar kemur að tónlist þá getur það verið list eða tónlist eftir aðra, bíómynd, eða jafnvel bara einhver umhverfishljóð.

Ég man reyndar eftir einu kvöldi þar sem ég varð fyrir rosalega miklum innblæstri nýlega.

Ég var að horfa á Yesterday, bítlamyndina, og varð að stoppa í miðri mynd til þess að setjast við píanóið.

Ég samdi þrjú lög þetta kvöld með textum.

Hvað er þitt besta ráð til að næra andlega heilsu?

Það eru tveir hlutir sem ég veit fyrir víst að láta mér líða betur en það er fjölbreytt mataræði og hreyfing, svona frekar klassískt svar. Það er þrennt sem er eins og hugleiðsla fyrir mig og nærir andlega heilsu.

Þegar ég spila á gítarinn eða píanóið tekst mér oft að ná slökun og hvíla hugann en líka þegar ég elda.

Svo eru það göngutúrar með Dísu, ég er ekkert mikið fyrir að labba einn en kem alltaf endurnærður úr göngutúrum með henni.

Hvernig er hefðbundinn dagur í þínu lífi?

Ég er mættur í Arion banka einhvern tímann um 09:00 eftir að ég hef skutlað á leikskólann og þá byrjar stuðið. Ég starfa í markaðsdeild Arion sem viðburðastjóri og það er nóg að gera í þeim málum. Ef ég er ekki að vinna að viðburði er ég að vinna í einhverri grafík eða öðrum markaðstengdum verkefnum.

Eftir vinnu sæki ég í leikskólann og fer heim. Frá klukkan 17-20 er það svo bara eitthvað sem þarf að gera heima og svona praktískir hlutir með fjölskyldunni. Þegar strákarnir eru sofnaðir reynum við Dísa að eiga næs stund saman.

Ég er mjög oft í einhverjum auka verkefnum sem taka við eftir vinnu sem tengjast tónlist eða einhverju öðru svo dagarnir mínir eru mjög fjölbreyttir.

Við fjölskyldan erum alltaf á ferðinni og enginn dagur er eins.

Uppáhalds lag og af hverju?

Ég hef þurft að svara þessari spurningu 100 sinnum og örugglega alltaf verið með sitthvort svarið. Ég held að ég eigi ekki beint eitthvað eitt uppáhalds lag en ég held upp á fullt af listamönnum úr allskonar mismunandi tónlistarstefnum.

Sú tónlist sem ég held þó mest upp á er háskólarokk.

Bönd á borð við Blink 182, Panic! At the disco og Fall out boy.

Uppáhalds matur og af hverju?

Þessari spurningu hef ég reyndar alltaf svarað eins. Það er kjötsúpan hennar ömmu. Þarf ekkert að flækja það neitt.

Besta ráð sem þú hefur fengið?

Vera ég sjálfur og ekki breyta mér til þess að geðjast öðrum. Þetta getur reynst erfitt en ég hef verið á þeim stað að gleyma því hver ég er og hvað gerir mig hamingjusaman.

Nýja lagið mitt Hærra fjallar einmitt um tilfinninguna sem fer um mann þegar maður vinnur sig út úr svona flækju og finnur hugarró. Manni finnst maður bara svífa hærra og hærra með hverjum deginum.

Ég reyni að rækta það sem gerir mig hamingjusaman, og ef ég uppsker velgengni og viðurkenningu er það bara bónus.

Hvað er það skemmtilegasta við lífið?

Það er fyrst og fremst konan mín sem er líka besti vinur minn, strákarnir okkar, vinir og fjölskylda. Svo er það að ferðast, spila eða semja tónlist, dansa og svo vinnan mín.

Mér finnst líka gaman að setja mér markmið og vinna í áttina að þeim.

Annars er lífið svo óútreiknanlegt, fullt af hæðum og lægðum en ef maður nær að sjá það jákvæða í öllu því sem lífið hendir í mann, umkringir sig góðu fólki, reynir að vera betri maður í dag en í gær og finnur æðruleysi í lægðunum er maður í góðum málum.