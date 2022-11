Markmiðið að fylgja ekki því sem er í tísku hverju sinni

Tískutal er fastur liður á Vísi þar sem rætt er við ólíka einstaklinga um þeirra persónulega stíl og hvernig tíska nýtist þeim í daglegu lífi. Klæðaburður er sannarlega fjölbreytt listform en við fáum að skyggnast inn í ólíka fataskápa og fræðast nánar um það merkilega tjáningarform sem tíska er fyrir hverjum og einum viðmælanda.

Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?

Hversu aðgengilegt listform hún er.

Ég dýrka að fylgjast með fólki tjá sig í gegnum tískuna, hvernig við megum öll taka þátt í að skapa hana og hvað möguleikarnir eru margir.

Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?

Það eru rauðu drekajakkafötin sem ég lét sauma á mig í Víetnam.

Ég og vinkona mín vorum þar að ferðast og allt gekk einhvern veginn á afturfótunum hjá okkur.

Til að létta lundina ákváðum við einn daginn að láta sauma á okkur suit og um leið og ég sá efnið vissi ég að þetta yrði eitthvað iconic.

Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?

Nei ég get ekki sagt það.

Dagsdaglega geng ég um í píparagalla og þegar ég kem heim verður oft eitthvað þægilegt fyrir valinu.

En þegar ég hef mig sérstaklega til þá er ég oft búin að útfæra outfitið með smá fyrirvara. Þá hef ég kannski farið yfir það í hausnum í hverju ég vil vera í tengslum við aðstæðurnar sem ég er að fara í.

Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?

Litríkum og allskonar. Allt frá mjög einföldum samsetningum yfir í áberandi og einstakar.

Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?

Já, heldur betur.

Ég var unglingur sem fór ekki úr íþróttagallanum, en fór í einu risastökki þaðan yfir í rosalegt skinkutímabil.

Þaðan tók ég svo U-beygju yfir á indie-krútt vagninn og gekk ekki í neinu öðru en vintage kjólum úr Spúútnik í nokkur ár. Eftir það hefur ekkert eitt einkennt stílinn minn.

Ef ég sé eitthvað sem mér þykir fallegt eða kúl þá klæðist ég því.

Ég fann samt einu sinni fyrir skömm yfir því að hafa stokkið svona á milli stíla en áttaði mig svo á því að það er líklega hollt fyrir okkur öll að prufa sem mest og leyfa sér að flæða, sem verður þá kannski að einhverju frábæru.

Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?

Ég hef ekki mikið pælt í því. Líklega fara hugmyndir inn í undirmeðvitundina á meðan ég skoða Instagram og þegar ég sé fólk úti á götu í áhugaverðum flíkum, sem skilar sér svo í því sem ég klæðist.

Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?

Nei, ég held að það væri bara leiðinlegt. Í mínum huga má allt, ef þér finnst eitthvað flott og þér líður vel, go for it.

Ég hef þó aldrei skilið conceptið að eitthvað sé „í tísku“ og að einhverju leyti er það markmið hjá mér að fylgja ekki einhverju sem er í tísku hverju sinni.

Að mínu mati er mikilvægara að finnast flíkurnar fallegar, eigulegar og skemmtilegar.

Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?

Keppnisgalli sem ég og gönguskíðavinahópurinn minn hönnuðum og klæddumst í Vasagöngunni í Svíþjóð.

Það er bara eitthvað sturlað við það að vera í marglitum spandexgalla sem er svo hallærislegur að hann nær að vera kúl og ná í þokkabót að klára 90 km skíðagöngu í honum.

Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?

Ég reyni mitt besta að versla ekki of mikið af fötum. Frekar reyni ég að kaupa flíkur sem ég sé fyrir mér að eiga lengi og verð alltaf mjög glöð ef ég finn eitthvað í búðum sem selja notuð föt.

Þá bæði spara ég pening og jörðina.