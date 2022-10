Sæti, titill: Vefstreymi / Útvarpsspilun / Fjöldi seldra eintaka:





1. sæti: “Anti-Hero”: 59,7 milljónir / 32 milljónir / 13.500



2. sæti: “Lavender Haze”: 41,4 milljónir / 2.4 million / 2.800



3. sæti: “Maroon”: 37,6 milljónir / 471.000 / 2.900



4. sæti: “Snow on the Beach,“ með. Lönu Del Rey: 37,2 milljónir / 615.000 / 2.600



5. sæti: “Midnight Rain”: 36,9 milljónir / 449.000 / 2.200



6. sæti: “Bejeweled”: 35,5 milljónir / 1.6 million / 16.100



7. sæti: “Question…?”: 31 milljónir / 425.000 / 21.400



8. sæti: “You’re on Your Own, Kid”: 34,1 milljónir / 498.000 / 1.500



9. sæti: “Karma”: 33 milljónir / 1,9 milljónir / 3.400



10. sæti: “Vigilante Shit”: 32,2 milljónir / 424.000 / 6.400