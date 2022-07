Í gær, fimmtudaginn 14. júlí gefur Ásgeir út fyrstu smáskífuna af væntanlegri plötu – Time On My Hands – sem kemur út á vegum útgáfu fyrirtækisins One Little Independent í október.

Lagið sem heitir Snowblind og skartar texta eftir þá Ásgeir Trausta og Pétur Ben og var tekið upp í Hljóðrita í Hafnarfirði. Um er að ræða ískalda og kraftmikla elektróník sem ef til vill gefur fyrirheit um það sem koma skal. Samkvæmt Ásgeiri kviknaði hugmyndin að laginu og textanum sem ljósmynd af fólki að keyra í snjóbyl þar sem snjórinn skellur á eins og stjörnuhríð á bílrúðunni. Fólkið er blindað af snjónum og hefur ekki alveg tök á aðstæðum. Textinn getur verið myndlíking fyrir ýmsar aðstæður í lífi fólks en eins og svo oft áður vonast Ásgeir til þess að fólk túlki textann á sinn eigin hátt og lesi það úr honum sem það vill. Það er mikið um að vera hjá Ásgeiri á þessu ári því ásamt því að gefa út nýja plötu, fagnar hann 10 ára afmæli plötunnar Dýrð í dauðaþögn sem naut mikilla vinsælda um heim allan. Afmælinu verður m.a. fagnað með stórtónleikum í Hörpu þann 27. ágúst. Miðasala á tónleikana fer fram á Tix. Framundan hjá Ásgeiri er jafnframt fjöldinn allur af tónleikum um Evrópu til að kynna nýja plötu.