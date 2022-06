Hitti hetjuna sína: „Enn svífandi um á bleiku skýi“

„Arnór heyrði fyrst lagið Let her go þegar hann var rétt rúmlega árs gamall og hann vildi bara hlusta endalaust à það. Það var eitthvað við Mike sem hann elskaði og næstu àr hlustaði hann á fleiri og fleiri lög. Hann lék eftir myndböndin hans með miklum tilþrifum og söng og glamraði à gítar. Arnór hefur alltaf fundið til mikillar tengingar við Mike, erfitt að útskýra, en é held að hann finni hvað Mike er ljúfur eins og hann sjálfur. Arnór er ljúfasta sál í heimi.“

Arnór hefur alla tíð tengt við tónlist Passenger. Aðsend

Aðdáendur hjálpuðu til

Gunnar segir að því hafi ekki verið spurning að festa strax kaup á tónleikamiðunum þegar í ljós kom að Passenger væri að spila hér á Íslandi.

„Ég keypti miðana á tónleikana strax fyrsta söludag og Arnór heimtaði að vera fremst fyrir miðju því hann vildi vera eins nálægt Mike og mögulegt væri. Í lok apríl fékk ég þessa hugmynd hvort mögulegt væri að fá að hitta kappann.“

Hann segir að það hafi verið ansi erfitt að fá það í gegn og því gast hann eiginlega upp.

„Svo tveimur dögum fyrir tónleikana setti Instagram síða Passenger inn auglýsingu fyrir tónleikana. Ég afritaði bréfið sem ég hafði sent löngu áður og aðdáendur hans fóru á fullt. Allir hvöttu hann til þess að láta draum þessa drengs rætast og þá sérstaklega var maður hér á Íslandi, sem vill ekki láta nafns síns getið, óstöðvandi í því að láta þetta gerast.“

Draumurinn rættist

Maðurinn sendi á ýmsa aðila og þar á meðal var Jarrad, ljósmyndari sem er að ferðast með Mike (Passenger) um Evrópu.

„Jarrad sér skilaboðin, hefur samband við mig seinnipart tónleikadags og segir mér að Mike vilji endilega hitta drenginn. Klukkan 19:15 rættist þessi draumur. Arnór varð svo sannarlega ekki fyrir vonbrigðum með hetjuna sína. Mike bauð hann velkominn og fór með okkur baksviðs og inn à svið í Eldborg, spjallaði við okkur um tónlist, gítara og spurði Arnór fullt af spurningum um hans áhugamál og framtíðaráform. Mike er einstaklega ljúfur og almennilegur maður og Jarrad hafði einmitt á orði við mig hvað þeir Arnór væru svipaðar týpur. Labba meira að segja eins.“

Þetta hefur án efa verið eftirminnilegur atburður í lífi Arnórs sem hann mun ekki gleyma en Gunnar segir að sonur sinn sé enn svífandi um á bleiku skýi.

„Hann var í svo miklu spennufalli í gær að hann var bara eins og hann væri þunnur hérna heima. Passenger eignaðist meira en aðdáanda á sunnudag, hann eignaðist vin.“