Oddvitaáskorunin: „Fólk á ekki að þurfa að hokra í vanlíðan“

Brynjólfur Ingólfsson leiðir lista Flokks fólksins á Akureyri í komandi sveitarstjórnarkosningum.

Flokkur fólksins leggur áherslu á málefni öryrkja, eldriborgara og þeirra sem minna mega sín.

Allir Akureyringar eiga að hafa greiðan aðgang að grunnþjónustu, óháð efnahag. Engin börn mega líða skort vegna fátæktar. Fólk á ekki að þurfa að hokra í vanlíðan vegna örorku og efri árin eiga að vera gæðaár, en hvorki fátæktargildra né kvíðaefni.

Við forgangsröðum fjármunum fyrir fólkið fyrst, svo allt hitt!

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Ásbyrgi.

Er eitthvað lítilvægt sem fer þó í taugarnar á þér í þínu sveitarfélagi sem þú vilt að sé lagað?

Nýja stöðumælakerfið.

Hvert er þitt uppáhalds áhugamál sem gæti þótt skrítið?

Gullaldaríslenska.

Hver eru þín minnistæðustu samskipti við lögregluna?

Grunur um ölvunarakstur árið 1968 – mældist 0%.

Hvað færðu þér á pizzu?

Nautahakk og ananas.

Hvaða lag peppar þig mest?

Ðe lonly blue boys – Lag þetta gerir mig óðann.

Hvað getur þú tekið margar armbeygjur?

5-10.

Göngutúr eða skokk?

Göngutúr.

Uppáhalds brandari?

Kauptu þér standara.

Hvað er þitt draumafríi?

7 daga hálendisferð á hestum.

Hvort fannst þér 2020 eða 2021 vera verra ár?

2020.

Uppáhalds tónlistarmaður?

Jónas Kaufman.

Hvað er það skrýtnasta sem þú manst eftir að hafa gert?

Bjóða mig fram til sveitastjórnarkosninga.

Ef það væri gerð kvikmynd um ævi þína, hver ætti að leika þig? Má vera íslenskur eða útlenskur.

Ingvar E. Sigurðsson.

Hefur þú verið í verbúð?

Nei.

Áhrifamesta kvikmyndin?

Gaukshreiðrið.

Áttu eftir að sakna Nágranna?

Nei.

Ef þú yrðir að flytja úr þínu sveitarfélagi, hvert myndir þú helst vilja fara?

Til baka fram í Eyjafjarðarsveit.

Uppáhalds „guilty pleasure“ lag? (skammast þín smá fyrir að hafa gaman af því – sakbitin sæla)

Coming to take me away hahahahahahaha