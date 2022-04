Átta íslenskar myndir á Cannes á síðustu tólf árum

Á vef Klapptrés er farið yfir sögu íslenskra kvikmynda á hátíðinni, sem er ein virtasta kvikmyndahátíð í heimi. Fyrsta íslenska myndin sem tók þátt var Atómstöðin, eftir Þorstein Jónsson, en það var árið 1984.

Líkt og áður sagði hafa 15 íslenskar myndir keppt á hátíðinni, en síðustu átta þeirra hafa keppt á síðustu 12 árum. Íslenskar myndir virðast því vera orðnar reglulegir keppendur á hátíðinni.

„Slík regluleg þátttaka skiptir verulegu máli hvað varðar prófíl íslenskra kvikmynda og meðvitund hins alþjóðlega kvikmyndaheims gagnvart íslenskri kvikmyndagerð, en að sjálfsögðu eru margir fleiri þættir sem spila inní. Samhliða þessu hefur íslenskum kvikmyndum fjölgað mikið á alþjóðlegum hátíðum um allan heim, bæði stórum og smáum. Á sama tíma hefur framleiðsla íslenskra kvikmynda aukist, alþjóðlegt samstarf eflst, heimsóknum erlendra tökuliða til Íslands fjölgað gríðarlega sem og framleiðsla þáttaraða í alþjóðlegu samstarfi,“ segir á vef Klapptrés.

Hátíðin í ár fer fram dagana 17. til 28. maí, í Cannes í Frakklandi.

Hér að neðan má sjá lista yfir allar kvikmyndir íslenskra leikstjóra sem sýndar hafa verið á hátíðinni frá upphafi og verið hluti af opinberu vali hátíðarinnar. Með listanum sjást nafn leikstjóra og sá dagskrárflokkur sem myndirnar hafa verið sýndar í:

1984: Atómstöðin / Þorsteinn Jónsson (Director’s Fortnight)

1992: Ingaló / Ásdís Thoroddsen (Critics’ Week)



1993: Sódóma Reykjavík / Óskar Jónasson (Un Certain Regard)



2003: Stormviðri / Sólveig Anspach (Un Certain Regard)



2005: Voksne mennesker / Dagur Kári (Un Certain Regard)



2008: Smáfuglar / Rúnar Rúnarsson (Stuttmyndaflokkur)



2009: Anna / Rúnar Rúnarsson (Director’s Fortnight, stuttmynd)



2011: Eldfjall / Rúnar Rúnarsson (Director’s Fortnight)



2013: Hvalfjörður / Guðmundur Arnar Guðmundsson (Stuttmyndaflokkur)



2015: Hrútar / Grímur Hákonarson (Un Certain Regard)



2016: Sundáhrifin / Sólveig Anspach (Director’s Fortnight)



2018: Kona fer í stríð / Benedikt Erlingsson (Critics’ Week)



2019: Hvítur, hvítur dagur / Hlynur Pálmason (Critics’ Week)



2021: Dýrið / Valdimar Jóhannsson (Un Certain Regard)



2022: Volaða land / Hlynur Pálmason (Un Certain Regard)