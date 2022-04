Það sjá ekki allir það fallega sem í þeim býr

Í dag þann 1. apríl sendir tónlistarkonan Alyria frá sér lagið Wish You Could.

Álfrún Kolbrúnardóttir eða Alyria eins og hún kemur fram byrjaði að gefa út tónlist fyrir rúmlega 2 árum með góðum árangri og gefur nú út sitt sjötta lag. Lagið er uppbyggilegt lag tileinkað unnusta hennar og öllum þeim sem eiga það til að finna sig á dimmum stað og sjá ekki alltaf allt það fallega sem í þeim býr. Álfrún gefur út lagið í þeirri von um að það fái fleiri til að líta inn á við og finna ljósið og fegurðina sem þar býr, að vera ekki hrædd/ur við að taka stökkið og elta alla þá drauma sem þar búa því að við eigum okkur öll drauma sem að við ættum ekki að vera hrædd við að elta. Lagið er samið af Álfrúnu (Alyriu) og útsett af Birgir Örn Magnússyni.