Iceland Airwaves birtir fyrstu staðfestu tónlistaratriði hátíðarinnar

Iceland Airwaves verður nú þriggja daga hátíð en dagpassar verða einnig í boði. Hátíðin er þekkt fyrir að skarta fjölbreyttum hópi tónlistarmanna úr ólíkum tónlistarstefnum en fyrstu staðfestu listamennirnir eru: ​​

Amyl & the Sniffers, Arlo Parks, Arny Margret, Axel Flóvent, Crack Cloud, Daughters of Reykjavík, Eydís Evensen, FLOTT, gugusar, HAM, LÓN, Metronomy, superserious og ZÖE.

Tónlistarkonan Arlo Parks sem kemur fram á hátíðinni þykir einn heitasti listamaður Bretlands þessa dagana. Hún hefur unnið til fjölda verðlauna í Bretlandi og er einnig tilnefnd til tveggja Grammy verðlauna í ár, þar á meðal sem Best New Artist.

Metronomy er svokallað indie band sem er þekkt fyrir hressandi sviðsframkomu. Amyl & the Sniffers er svo pönkband frá Melbourne og er söngkona sveitarinnar, Amy Taylor, sögð „braka eins og rafmagnssnúra með of mikinn straum“ af tímaritinu The Guardian.

Íslenskt tónlistarfólk verður áberandi á hátíðinni að vanda. Má þar nefna söngkonuna Árný Margrét kemur frá Ísafirði og hefur vakið athygli fyrir söng sinn og gítarspil.

Pródúsentinn og tónlistarkonan gugusar kemur fram en hún var valin Bjartasta vonin á íslensku tónlistarverðlaununum í fyrra. Rokkbandið HAM fær áhorfendur til að slamma á hátíðinni og stelpubandið FLOTT lætur sig ekki vanta.

