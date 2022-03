Damon Albarn er á meðal þeirra sem hljóta tilnefningu til Íslensku tónlistarverðlaunanna í ár. Damon, sem gerði garðinn frægan með Blur og síðar Gorillaz er nú orðinn íslenskur ríkisborgari. Hann hlýtur nú sína fyrstu tilnefningu til verðlaunanna í flokknum Poppplata ársins fyrir The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Hann samdi plötuna á heimili sínu í Grafarvogi með sundin og Esjuna fyrir framan sig.

Djasstónlistarmaðurinn Tumi Árnason hlýtur flestar tilnefningar í ár eða sex. Á hæla hans koma hljómsveitin FLOTT, rapparinn Birnir og rokksveitin Supersport! með fjórar tilnefningar. Meðal þeirra sem hljóta þrjár tilnefningar eru söngkonan Herdís Anna Jónasdóttir og píanóleikarinn Víkingur Heiðar Ólafsson. Afhent 30. mars Tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna voru tilkynntar í dag á veitingastaðnum Hnossi á jarðhæð Hörpu en verðlaunin verða veitt 30. mars. Í tilkynningu kemur fram að tónlistarárið 2021 var uppfullt af spennandi viðburðum, þrátt fyrir hamlandi viðburðahald mestan part ársins. Útgáfa í öllum flokkum tónlistar var í sérlegum blóma og gróskan kraumandi undir niðri. Allt þetta má glöggt sjá á tilnefningunum, sem eru afar fjölbreyttar í ár og breiddin mikil. Athygli vakti fjöldi tilnefninga, hversu útgáfa var fjölbreytt og verkefnin mýmörg í sígildri og samtímatónlist sem og í djasstónlist. Það rímar einnig við þá flóðbylgju ungs og efnilegs tónlistarfólks sem er við það að springa út í sínum verkefnum. Tilnefningarnar má sjá hér fyrir neðan. Popp, rokk, rapp & hipp hopp og raftónlist POPP - PLATA ÁRSINS GusGus - Mobile Home

John Grant - Boy from Michigan

Inspector Spacetime - Inspector Spacetime

Teitur Magnússon - 33

Damon Albarn – The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows



ROKK - PLATA ÁRSINS Mono Town - Mono Town Time Vol. I

Skrattar - Hellraiser IV

Supersport! - tveir dagar

Ophidian I - Desolate

The Vintage Caravan - Monuments



RAPP & HIPP HOPP - PLATA ÁRSINS Birnir - Bushido

Countess Malaise - Maldita

Elli Grill - Púströrafunk

Emmsjé Gauti, Helgi Sæmundur - MOLD

Aron Can - Andi, líf, hjarta, sál



RAFTÓNLIST - PLATA ÁRSINS sideproject - radio vatican

Eva808 - Sultry Venom

Lord Pusswhip - Lord Pusswhip is Rich

Ægir - The Earth Grew Uncertain

Mikael Lind - Geographies



POPP - LAG ÁRSINS Spurningar - Birnir

Mér er drull - FLOTT

Ástrós (feat. BRÍET) - Bubbi Morthens

Ingileif - Snorri Helgason

Lúser - Unnsteinn



ROKK - LAG ÁRSINS Vesturbæjar Beach - BSÍ

Drullusama - SKRATTAR

Because Of You - Mono Town

Hring eftir hring - Supersport!

Can't Get You off My Mind - The Vintage Caravan



RAPP & HIPPHOPP - LAG ÁRSINS Vogur - Birnir

Hit It (feat. LYZZA) - Countess Malaise

It's complicated - Cell7

Láttu það ganga - Elli Grill

Geekd - Daniil



RAFTÓNLIST - LAG ÁRSINS Halda áfram - russian.girls

Dansa og bánsa - Inspector spacetime

Bara í góðu - Kraftgalli

Bounce Back - RED RIOT

He is so timid - Ægir



TÓNLISTARVIÐBURÐUR ÁRSINS Kveðja, Bríet - Útgáfutónleikar í Eldborg

Extreme Chill Festival 2021

Þögn - Dimma, útgáfutónleikar í Eldborg

Korda Samfónía

NýKlassík og Sinfó – Eldborg, ágúst 2021



TEXTAHÖFUNDUR ÁRSINS Teitur Magnússon

Laufey Soffía Þórsdóttir (Kælan Mikla)

Bjarni Daníel Þorvaldsson

Birnir Sigurðarson

Vigdís Hafliðadóttir



LAGAHÖFUNDUR ÁRSINS Mono Town

Teitur Magnússon

GusGus

John William Grant

Ragnhildur Veigarsdóttir og Vigdís Hafliðadóttir



SÖNGUR ÁRSINS Bríet Ísis Elfar

John William Grant

Soffía Björg Óðinsdóttir

Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir

Unnsteinn Manuel Stefánsson



TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS Bríet Ísis Elfar

BSÍ – Sigurlaug Thorarensen & Julius Pollux Rothlaender

The Vintage Caravan

Högni Egilsson

Bubbi Morthens



BJARTASTA VONIN Flott

Árný Margrét

Sucks to be you Nigel

Rakel

Supersport!

Veitt í samvinnu við Rás 2. Hægt er að kjósa hér. Sígild og samtímatónlist PLATA ÁRSINS Spektral Quartet / Anna Þorvaldsdóttir - Engima

Berglind María Tómasdóttir - Ethereality

Víkingur Heiðar Ólafsson - Mozart & Contemporaries

Herdís Anna Jónasdóttir og Bjarni Frímann Bjarnason - Nýir vængir

Una Sveinbjarnardóttir og Tinna Þorsteinsdóttir - Last Song



TÓNVERK ÁRSINS Agape - Bergrún Snæbjörnsdóttir

CATAMORPHOSIS - Anna Þorvaldsdóttir

LEIKSLOK, fiðlukonsert - Þuríður Jónsdóttir

Húsið mitt - Halldór Smárason

Óperan KOK - Þórunn Gréta Sigurðardóttir



TÓNLISTARVIÐBURÐUR ÁRSINS – HÁTÍÐIR Björk Orkestral, Live from Reykjavík

Hljóðön í Hafnarborg

Óperudagar

Reykholtshátíð 2021

„Græna röðin“ með Sinfóníuhljómsveit Íslands á RÚV



TÓNLISTARVIÐBURÐUR ÁRSINS – TÓNLEIKAR AIŌN – Sinfóníuhljómsveit Íslands og Íslenski dansflokkurinn

Jólaóratóría J.S. Bach í Hörpu – Listvinafélagið í Reykjavík og Mótettukórinn

Víkingur spilar Mozart – Víkingur Heiðar Ólafsson

Norrænt ekkó – Cantoque Ensemble, Camerata Öresund og Ensemble Nylandia

Óperan KOK eftir Þórunni Grétu Sigurðardóttur



SÖNGUR ÁRSINS Andri Björn Róbertsson

Benedikt Kristjánsson

Björk Níelsdóttir

Hanna Dóra Sturludóttir

Herdís Anna Jónasdóttir



TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS - EINSTAKLINGAR Bjarni Frímann Bjarnason

Björg Brjánsdóttir

Katie Buckley

Una Sveinbjarnardóttir

Víkingur Heiðar Ólafsson



TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS – HÓPAR Cauda Collective

Dúó Freyja

Hið íslenska gítartríó

Mótettukórinn

Nordic Affect Önnur tónlist: Opinn flokkur, þjóðlaga- og heimstónlist, kvikmynda- og leikhústónlist PLATA ÁRSINS – KVIKMYNDA- OG LEIKHÚSTÓNLIST Barði Jóhannsson - AGONY

Valgeir Sigurðsson - KVIKA

Þórður Magnússon - Saga Borgarættarinnar

Atli Örvarsson - Wolka

Herdís Stefánsdóttir - Y: The Last Man



PLATA ÁRSINS – ÞJÓÐLAGATÓNLIST Bony Man - Cinnamon Fields

Brek – Brek

Cauda Collective - Adest Festum

Spilmenn Ríkínís - Gullhetta

Sycamore Tree - Western Sessions



PLATA ÁRSINS – OPINN FLOKKUR Calder - Inner

Gyða Valtýsdóttir - Ox

Kig & Husk - Kill the Moon

sóley - Mother Melancholia

Tunglleysa Tunglleysa



LAG/TÓNVERK ÁRSINS – OPINN FLOKKUR Gyða Valtýsdóttir - Alphabet

Thin Jim and the Castaways - Confession

sóley - Sunrise Skulls

Herdís Stefánsdóttir & Kjartan Holm - Verbúðin - titillag

Emilíana Torrini - Vertu úlfur - titillag



TÓNLISTARMYNDBAND ÁRSINS Flýg upp X Varlega - Aron Can. Leikstjórn: Erlendur Sveinsson Klippa: Aron Can - Flýg upp X Varlega Ég er bara að ljúga er það ekki? - Annalísa. Leikstjórn: Annalísa Hermannsdóttir Klippa: Annalísa - Ég er bara að ljúga er það ekki? Love is Alone - GusGus. Leikstjórn: Sigurður Kjartansson og Stefán Árni Þorgeirssson Klippa: GusGus - Love is Alone Hollow - Haukur Þór Harðarson. Leikstjórn: Timna Tomiša Klippa: [nMTV] - Hollow Sunrise Skulls - sóley. Leikstjórn: Samantha Shay Klippa: Sóley - Sunrise Skulls PLÖTUUMSLAG ÁRSINS MOLD - Emmsjé Gauti/Helgi Sæmundur: Björn Þór Björnsson (Bobby Breiðholt), Eygló Gísladóttir.

Kick The Ladder - Kaktus Einarsson: Åsmund Sollihøgda.

Án tillits - Magnús Jóhann & Skúli Sverrisson: Halldór Eldjárn.

Mother Melancholia - sóley: Héðinn Finnsson, Sunna Ben.

Hlýnun - Tumi Árnason: Elín Edda Þorsteinsdóttir, Héðinn Finnsson, Þorsteinn Cameron, Brynja Hjálmsdóttir, Tómas Ævar Ólafsson og Tumi Árnason. UPPTÖKUSTJÓRN ÁRSINS Stundum þunglynd ... en alltaf andfasísk - BSÍ: Alison MacNeil og Thomas Götz

Ox - Gyða Valtýsdóttir: Gyða Valtýsdóttir og Úlfur Hansson

Y: The Last Man - Herdís Stefánsdóttir: Herdís Stefánsdóttir

From The Ocean/To The Ocean (Memories of Snæfellsjökull) - Minningar: Magnús Bergsson og Francesco Fabris

Hlýnun - Tumi Árnason: Albert Finnbogason og Sarah Register Djass og blústónlist PLATA ÁRSINS Þorgrímur Jónsson - Hagi

Anna Gréta - Nightjar in the Northern Sky

Sigmar Matthíasson - Meridian Metaphor

Magnús Jóhann & Skúli Sverrisson - Án tillits

Tumi Árnason - Hlýnun



TÓNVERK ÁRSINS Nightjar in the Northern Sky - Anna Gréta

Hlýnun - Tumi Árnason

6:20 - Þorgrímur Jónsson

Án tillits - Magnús Jóhann Ragnarsson

Mehmetaphor - Sigmar Matthíasson



LAGAHÖFUNDUR ÁRSINS Þorgrímur Jónsson

Anna Gréta

Sigmar Þór Matthíasson

Tumi Árnason

Karl Olgeir Olgeirsson



TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS - EINSTAKLINGAR Rebekka Blöndal

Andrés Þór

Þorgrímur Jónsson

Anna Gréta

Magnús Trygvason Eliassen



TÓNLISTARFLYTJANDI ÁRSINS – HÓPAR Hljómsveit Tómasar R. Einarssonar

Tendra

Hróðmar Sigurðsson og hljómsveit

Hljómsveit Sigmars Þórs Matthíassonar

Tumi Árnason og hljómsveit



TÓNLISTARVIÐBURÐUR ÁRSINS Síðdegistónar í Hafnarborg

Tendra – Stutttónleikasería

Jazzhátíð Reykjavíkur

Sumartónleikar í Máli og menningu

Tónleikaröð á Skuggabaldri Íslensku tónlistarverðlaunin verða veitt í Hörpu miðvikudaginn 30. mars í beinni útsendingu á RÚV. Kynnar á verðlaunahátíðinni verða leikarinn og sjónvarpsgrínarinn Guðmundur Felixson og leik- og söngkonan Valgerður Guðnadóttir.