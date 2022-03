Nú styttist óðum í Hlustendaverðlaunin 2022 sem fara fram 19. mars næstkomandi. Nýliði ársins er meðal verðlaunaflokka og eru átta hljómsveitir og tónlistarmenn sem keppast um titilinn. Lífið á Vísi ræddi við allt tónlistarfólkið sem var tilnefnt í þessum flokki og fékk smá innsýn inn í sköpunargleði þeirra og tónlist.

Hver ert þú í þínum eigin orðum?

Ég er mad partý dýr.

Hvenær kviknaði ástríðan fyrir tónlist?

Þegar ég heyrði lagið LaLíf með Kjartani Ólafssyni í fyrsta skiptið þegar ég var fimm ára.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Kk1qYxjTqKE">watch on YouTube</a>

Hvað er það skemmtilegasta við að vinna í tónlist?

Frelsið sem ég hef til þess að prufa mig áfram þangað til eitthvað lendir og hljómar vel. Engin truflun, bara ég og tónlistin.

Hvernig hefur þú sem tónlistarmaður þróast frá því þú komst fyrst fram?

Ég kom fyrst fram í nóvember í fyrra á tónleikum með Herra Hnetusmjör, sem er eitthvað það bilaðasta sem ég hef gert, þannig það hefur ekki mikið breyst.

Ég er enn þá bara ég.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=BeaKiD0Q1Os">watch on YouTube</a>

Hvernig var tilfinningin að fá tilnefningu sem nýliði ársins?

Meyr og þakklátur. Fyrsta útvarpsspilunin á fyrsta laginu mínu var líka á FM og því algjör heiður að vera tilnefndur.

Annað sem þið viljið taka fram?

Palli, Frikki og (Aron) Can get at me. Ég er með lag sem við verðum að vinna saman.