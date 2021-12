Bestu íslensku lög ársins að mati Óla Dóra

Listann hans í heild sinni má sjá í hér fyrir neðan en hann er einnig hægt að finna á Spotify.

Í spilaranum hér fyrir neðan má hlusta á þáttinn þar sem listinn var kynntur og lögin spiluð.

Fimmtíu bestu erlendu lög ársins að mati Óla Dóra

50. Happier – Pale Moon

49. Flateyri – Halldór Eldjárn

48. Mér er drull – FLOTT

47. Mér finnst ég ætti að gráta meira – Dr. Gunni

46. One Of Those – Kaktus Einarsson

45. 10 years – Daði Freyr

44. Let’s Consume – superserious

43. Purple Soul – Eva808

42. Kawaii Hausu – Lord Pusswip

41. Dansa Uppá Þaki – GRÓA

40. Apríkósur – Ari Árelíus

39. Shun Theme – Laser Life

38. nino risset – sideproject

37. Pistol Pony – Alvia Islandia

36. Sines – KGB Soundsystem

35. All By Myself – Countess Malaise

34. ómægad ég elska þig – Ólafur Kram

33. Röddin í Klettunum – gugusar

32. Ósýnileg – Kælan Mikla

31. Easy – Brynja

30. Bara í góðu – Kraftgalli

29. Sunrise – Kristberg

28. Heyri í þér – K.óla, Salóme Katrín

27. Rottur – Skoffín

26. Ingileif – Snorri Helgason

25. Lúser (ft. Hermigervill) – Unnsteinn

24. Komdu til baka – Elín Hall

23. Hring eftir hring – Supersport!

22. Laugardalur – Oh Mama

21. Tína blóm – Sucks to be you Nigel

20. Flýg Upp – Aron Can

19. 1000 Nætur (ft. Agnes) – Vill

18. Dansa og bánsa – Inspector Spacetime

17. Dagdraumar Vol 7 – Milkhouse

16. VICE CITY BABY – kef LAVÍK

15. Gleyma – Andi

14. Está Na Hora – Hermigervill & Villi Neto

13. Á hnjánum – Hipsumhaps

12. Our Favourite Line – RAKEL

11. Please don’t trust Me – ClubDub

10. Líft Í mars – Teitur Magnússon

9. Vesturbæjar Beach (Hermigervill remix) – BSÍ

8. Simple Tuesday – GusGus

7. Okei – Kvikindi

6. Ég var að spá – RAKEL, JóiPé, CeaseTone

5. Halda Áfram – russian.girls

4. Hvaddagera – Svarti Laxness

3. Melabúðin – Ásta

2. Spurningar (ft. Páll Óskar) – Birnir

1. Drullusama – Skrattar