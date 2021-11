Tónlistarmaðurinn Axel Flóvent stígur á stokk í Stofutónleikum þessarar viku en hann þekkja líklega flestir Íslendingar. Hann er síðastur í röðinni, í þessari syrpu Stofutónleikanna, en þegar hafa hljómsveitirnar Superserious og Flott og tónlistarfólkið RAVEN og Teitur Magnússon leikið listir sínar.

Tónleikarnir voru teknir upp að viðstöddum nokkrum gestum og eru ýmist rafmagnaðir eða órafmagnaðir.

Tónlistarmaðurinn Axel Flóvent er fæddur og uppalinn á Húsavík. Hann hefur búið til tónlist frá unga aldri og komið víða við á sínum tónlistarferli. Fyrsta EP skífa Axels, Forest Fires, kom út hér á landi árið 2015. Stuttskífan fékk mikla athygli um heim allan og hefur titillaginu, Forest fires, verið streymt meira en fimmtíu milljón sinnum á Spotify.

Klippa: Axel Flóvent - stofutónleikar

Axel flutti til Amsterdam þegar hann var tvítugur þar sem hann gerði samning við Sony. Hann færði sig síðar yfir til Brighton í Bretlandi eftir að hafa búið í Amsterdam í eitt ár en eftir tveggja ára flakk ákvað hann að flytja aftur heim til Íslands.

Hann settist að í Reykjavík og gaf út sína fyrstu breiðskífu You stay by the sea. Axel sleit samstarfinu við Sony og gekk síðar til liðs við útgáfufyrirtækið Nettwerk, sem er staðsett í Kanada.