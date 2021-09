Hljómsveitin tilkynnti í dag að þann 5. nóvember myndi sérstök endurútgáfa af plötunum koma út undir auk nýrrar plötu sem nefnt hefur verið Kid Amnesiae. Á henni má finna bæði áður óútgefin lög og hálfkláraðar útgáfur af þekktari lögum sem áður hafa verið gefin út og voru samin á sama tíma og önnur lög á Kid A og Amnesiac.

Tuttugu ár frá því að Amnesiac kom út

Hljómsveitin hljóðritaði plöturnar tvær á sama tíma, en ár leið á milli útgáfu þeirra. Kid A kom út árið 2000 en Amnesiac árið 2001, og fagnaði hún því tuttugu ára afmæli á árinu.

Er þessi útgáfa í stíl við endurútgáfu hljómsveitarinnar á plötunni OK Computer árið 2017 en henni fylgdi aukaplata sem var uppfull af lögum sem höfðu ekki verið gefin út áður.

Hljómsveitin hefur haft heldur hægt um sig frá því að A Moon Shaped Pool, síðasta breiðskífa hljómsveitarinnar kom út árið 2016. Aðdáendur hljómsveitarinnar goðsagnakenndu fagna því eflaust að samhliða því að tilkynnt var um endurútgáfu Kid A og Amnesiac í dag gaf hljómsveitin út eitt af lögunum sem mun koma út á plötunni Kid Amnesia.

Um er að ræða lag sem hljómsveitin samdi og vann að við upptökur á Kid A og Amnesiac. Lagið heitir If You Say the Word, en æstir aðdáendur kannast mögulega við lagið undir heitinu C-Minor Song. Minntist Ed O' Brien, gítarleikari hljómsveitarinnar ítrekað á lagið í bloggi sem hann skrifaði á meðan hljómsveitin tók upp Kid A og Amnesiac. Lagið hefur þó aldrei litið dagsins ljós, fyrr en nú.

Sem fyrr segir hafa meðlimir Radiohead eytt töluverðu púðri að undanförnu við það að grafa upp eldra efni. Þannig gerðu þeir mikinn fjölda tónleikaupptaka, tónlistarmyndbanda, æfingarefnis og listaverka, svo dæmi séu tekin, aðgengilegan á einum stað á síðasta ári.

Safnið er aðgengilegt á vef Radiohead og fékk vefsvæðið nafnið Radiohead Public Library sem þýða mætti sem Almenningsbókasafn Radiohead.