Tileinkar móður sinni nýja lagið og opnar hjartað upp á gátt

Lagið Sjaldan er ein báran stök, er af væntanlegri plötu hans Legend of the Three Stars. Um er að ræða fallega ballöðu sem hann lýsir sem hjartnæmum óði til móður sinnar. Oscar Leone á rætur að rekja í Hafnarfjörðinn og byrjaði í tónlist árið 2017. Tónlistarmaðurinn er á fullu í upptökum þessa dagana og stefnir á tónleikaferðalag eftir að platan kemur út.

„Með þessu lagi finnst mér ég vera að nálgast mitt rétta sound. Það er alltaf endalaust púsluspil og samspil margra þátta að fá lag til að sánda rétt en með þessu lagi, líka af þvi það er á íslensku, líður mér eins og ég sé að opna hjartað upp á gátt og hleypa fólki inn.“

Lagið Sjaldan er ein báran stök má heyra á Spotify og hér fyrir neðan en myndbandið við lagið kemur út 2. júlí.