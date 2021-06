Alþjóðlega heimildamyndahátíðin IceDocs haldin á Akranesi og á netinu

Auk sýn­inga á heim­ild­ar­mynd­um verður boðið upp á ýmsa viðburði, meðal annars tónleika með Gugusar, DJ Sturla Atlas þeytir skífum, pöbb kviss með Niels Thibaud Girerd, uppistand með Nick Jameson og heimildamyndasmiðja fyrir börn.

Frú Eliza Reid opnaði hátíðina í gær. en opnunarmyndin var Crock of Gold: A few rounds with Shane McGowan sem hefur slegið rækilega í gegn á árinu. Myndin er eftir Julien Temple og er framleidd af Johnny Depp. Í henni er sögu tón­list­ar­manns­ins Shanes McGow­ans er fléttað sam­an við sögu Írlands og sjálf­stæðis­bar­áttu Norður-Íra.

Njóttu heima í stofu

Aðgangur á allar myndirnar á IceDocs er ókeypis en það þarf að taka frá sæti á www.icedocs.is Einnig er hægt að kaupa passa eða stakan aðgang að flestum myndum á netinu og njóta að heiman. Hátíðin er aðgengileg á netinu til 7. júlí. Athugið að aðgangur að sumum myndum er takmarkaður og það getur selst upp á sýningar á netinu.

Á sunnudagskvöldið verður sérsýning á myndinni Summer of Soul (or, When the Revolution Could Not Be Televised). Myndin hlaut bæði aðalverðlaun og áhorfendaverðlaun í flokki bandarískra heimildamynda á Sundance hátíðinni. Myndin er ekki hluti af netútgáfu IceDocs.

„Sama sumar og Woodstock-hátíðin var haldin sóttu yfir 300.000 manns Menningarhátíð Harlem, sem fagnaði menningu og tónlist Bandaríkjamanna af afrískum ættum. Myndefni frá hátíðinni sat óhreyft í kjallara í meir en 50 ár og þannig féll atburðurinn í gleymskunnar dá—þar til nú,“ segir um sunnudagsmyndina.

Summer of Soul.

Hér fyrir neðan má lesa meira um nokkrar myndir sem sýndar eru á hátíðinni.

All light everywhere eftir Theo Anthony fjallar um hvernig myndavélar eru að breyta okkar daglega lífi. Er nokkur linsa hlutlaus? Eftirlitsmyndavélar eru hluta af okkar daglega lífi og búkmyndavélar lögreglu virðast vera að valda samfélagsbreytingum, í samfélagi þar sem allir eru vopnaðir myndavél. Rannsókn á sameiginlegri frásögn myndavéla, vopna, löggæslu og réttlætis.

Presi­dent frá Dan­mörku er eft­ir Camillu Niel­sen og vann til verðlauna á Sund­ance-hátíðinni fyrr á ár­inu. Hún fjall­ar um for­seta­kosn­ing­ar í Zimba­bve og hef­ur hlotið mikið lof.

The Wall of Shadows frá Póllandi er eft­ir El­izu Ku­barska og Moniku Braid og er áhrifa­mik­il mynd um pólska fjallagarpa sem fá sherpa sér til leiðsagn­ar í göngu upp á heil­agt fjall í Nepal.

Ado­lescentes frá Frakklandi er eft­ir Sé­bastien Lifs­hitz og var val­in besta heim­ild­ar­mynd­in á Cés­ar-verðlaun­un­um frönsku í ár. Hún fjall­ar um sam­band tveggja ung­lings­stúlkna af ólík­um upp­runa og fylg­ir lífi þeirra eft­ir í nokk­ur ár.

Lost Boys frá Finn­landi er eft­ir Sa­dri Cet­inkaya og Joon­as Neu­von­en og ein tekju­hæsta heim­ild­ar­mynd allra tíma í Finn­landi. Hún þykir vera einhverskonar blanda af Werner Herzog og Gaspar Noé og seg­ir af nokkr­um körl­um sem fara í ferðalag um Kambódíu sem ein­kenn­ist af taum­lausri eit­ur­lyfja­notk­un og sam­neyti við vænd­is­kon­ur. Ekki fyrir viðkvæma.

Heimsfrumsýning á IceDocs á laugardagskvöldið: Life is drag. Fylgst er með Le Filip, Shigo LaDurée and Cookie Kunty, þrem goðsagnakenndum persónum meðal drag-drottninga Parísar árið 2020. Sögur þeirra og draumar veita innsýn í menningarkima og samfélag sem hefur komið sérstaklega illa undan Covid-krísunni. Myndin er heimsfrumsýnd á IceDocs í samstarfi við franska sendiráðið.

The Mole Agent: Einkaspæjari í Síle ræður mann til starfa sem flugumann á elliheimili en skjólstæðingur hans grunar starfsmenn þar um illa meðferð á öldruðum. Hugljúf hugleiðing um öldrun og mannlega tengingu sem veitir innsýn í veröld sem er í eðli sínu lokuð almenningi. Myndin var tilnefnd til Óskarsverðlauna í ár.

Gunda eftir Viktor Kossakovsky og framleidd af Joaquin Phoenix. Sýning i samstarfi við Samtök grænkera á Íslandi og matur í boði fyrir sýningu. Gunda fjall­ar um gylt­una Gundu og hefur vakið sterk viðbrögð. Umræður að lokinni sýningu.

Upplýsingar um fleiri myndir á hátíðinni eru á www.icedocs.is

Valin myndbrot frá Ísland á filmu sýnd í Akranesvita á hátíðinni: Undanfarin ár hefur starfsfólk Kvikmyndasafns Íslands unnið hörðum höndum að því að stafvæða eldri myndbrot sem til eru á safninu. Á vefnum Ísland á filmu sem opnaði nýlega er er að finna sýn inn í fágætan safnkost Kvikmyndasafnsins allt frá árinu 1906 til okkar daga. Vefurinn er sérlega notendavænn en þar geta notendur til að mynda valið að sjá myndbrot eftir landssvæðum. Ísland á filmu er samstarfsverkefni Kvikmyndasafns Íslands og Kvikmyndamiðstöðvar Danmerkur (Dansk Filmistitut/Filmcentralen), sem heldur úti sambærilegum vef. https://filmcentralen.dk/museum/island-paa-film