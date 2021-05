Fengu viðurkenningu fyrir tíu milljón streymi á Spotify

Áður hefur tónlistarfólk fengið gull- og platínuplötur sem Félag hljómplötuframleiðanda gefur sem virðingarvott fyrir framúrskarandi sölu á plötum.

Nú þegar neysla á tónlist hefur tekið breytingum undanfarin ár þótti Öldu Music viðeigandi að aðlaga þetta með tilliti til streymisveitna. En í þessum töluðu orðum hefur lagið verið spilað ríflega tólf milljón sinnum á Spotify.

Nýtt lag

Út er komið nýtt lag frá Tómasi sem ber heitið Here They Come, sem hann vann í samstarfi með Pálma Ragnari. Tómas og Pálmi halda samstarfi sínu áfram en þeir hafa unnið saman að síðustu lögum Tómasar, Cop Car, Go The Distance og Lifeline.

Tómas Welding er ungur leikstjóri sem dvaldi löngum stundum bakvið myndavélina og tók upp tónlistarmyndbönd þangað til hann ákvað sjálfur að prófa að stíga inn í rammann og fara að semja tónlist. Hann hefur nú þegar gefið út nokkur lög sem hafa verið vinsæl á streymisveitum, má þar nefna Goodbye sem hann gerði ásamt September og eins og áður kom fram, Cop Car, Go The Distance og Lifeline sem hann vann með Pálma Ragnari Ásgeirssyni úr StopWaitGo.