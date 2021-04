Gamalt SSSól lag í nýjum búningi

Eva er feykiraddsterk Keflavíkurmær og söng t.d. með hljómsveitinni The Shady sem gaf út plötuna „Aren´t You That Girl…?“ árið 2017, en Ingvar hefur bæði leikið sem trúbador og verið söngvari og gítarleikari með Swizz síðustu árin.

Eva og Ingvar hafa spilað saman af og til síðustu misserin, en ákváðu að skella sér í hljóðver og taka eilítið upp. Síðar á árinu er svo von á frumsömdu efni frá þeim – auk nýs efnis frá Ingvari og Swizz.

Voru hæg heimatökin hjá Ingvari að hóa í hljómsveitarfélaga sína úr hljómsveitinni Swizz, þá Kristinn Gallagher bassaleikara og Helga Víkingsson trommara til að spila með og voru upptökur í hæfum höndum Kristins Sturlusonar.

Lagið Ef ég væri Guð er nú komið bæði á Spotify og Youtube og hefur einnig fengið að hljóma eitthvað á öldum ljósvakans.