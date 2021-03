Beyoncé og Taylor Swift skráðu sig á spjöld Grammy-sögunnar

Beyoncé vann sín 28. Grammy-verðlaun og hefur enginn í sögu verðlaunanna unnið fleiri. Beyoncé tók þannig fram úr bluegrass-söngkonunni Alison Krauss sem hefur unnið til 27 Grammy-verðlauna.

Beyoncé vann til tveggja verðlauna í gær, annars vegar fyrir besta tónlistarmyndbandið við lagið Brown Skin Girl og hins vegar fyrir bestu frammistöðuna í R&B-tónlist fyrir lag sitt Black Parade.

Taylor Swift var verðlaunuð fyrir plötu ársins, Folklore, og varð þar með fyrsti kvenkyns tónlistarmaðurinn til að vinna í þeim flokki þrisvar sinnum. Swift fékk sömu verðlaun 2010 fyrir plötu sína Fearless og svo aftur 2016 fyrir plötuna 1989.

Aðeins þrír karlkyns tónlistarmenn höfðu áður náð þeim árangri að vinna þrisvar fyrir bestu plötuna, þeir Frank Sinatra, Paul Simon og Stevie Wonder.

Billie Eilish vann síðan fyrir bestu smáskífuna annað árið í röð með lagi sínu Everything I Wanted. I Can‘t Breathe með H.E.R. var valið lag ársins og nýliði ársins var Megan Thee Stallion.

Þá vann Hildur Guðnadóttir, tónskáld, Grammy-verðlaunin fyrir tónlist sína í kvikmyndinni Jókerinn eins og greint var frá hér á Vísi í gærkvöldi.

Helstu sigurvegarar Grammy-verðlaunanna 2021:

Smáskífa ársins: Billie Eilish – Everything I Wanted

Plata ársins: Taylor Swift – Folklore

Lag ársins: H.E.R. – I Can‘t Breathe

Nýliði ársins: Megan Thee Stallion

Besta poppplatan – sungin: Dua Lipa – Future Nostalgia

Besti sóló-poppflytjandinn: Harry Styles – Watermelon Sugar

Besta poppdúóið/poppsveitin: Lady Gaga og Ariana Grande – Rain on Me

Besta poppplatan – hefðbundin: James Taylor – American Standard

Besta raftónlistarplatan: Kaytranada - Bubba

Besta rokkplatan: The Strokes – The New Abnormal

Besta alternative-platan: Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters

Besta R&B-platan: John Legend – Bigger Love

Besta rappplatan: Nas – King‘s Disease

Besta kántríplatan: Vince Gill – When My Amy Prays

Ítarlegri lista um sigurvegara á Grammy-verðlaununum 2021 má nálgast á vef Guardian.