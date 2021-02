Endurspeglar samfélagið fjölbreytileikann?

Þegar íbúar landsins telja tæp 370 þúsund og af þeim rúm 51 þúsund innflytjendur spyr maður sig hvort samfélagið endurspegli þennan stóra hóp. Við hugsum gjarnan jafnrétti út frá kynjahugmyndum, að jafna þurfi hlut karla og kvenna einmitt vegna þess að hvor um sig telur sá hópur um helming þjóðarinnar. En hvað með innflytjendur? Eru þeir um 14% starfsmanna á þínum vinnustað eða sitja þeir við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar og fá þannig tækifæri til að koma sinni þekkingu og sjónarmiðum á framfæri? Mikilvægt er að þeir fái þar möguleika til að koma að ákvarðanatöku og tækifæri til að vinna sig upp í starfi og njóta jafnræðis á við vinnufélaga með íslenskt ríkisfang.

Við þurfum að vera með markvissa stefnu í málefnum þessa hóps, út frá jafnrétti, lýðræði og einfaldlega mannvirðingu. Þegar þú leggur til samfélagsins í formi skatta er það sjálfsagður réttur þinn að samfélagið hugsi til þín við allt skipulag og verklag. Við verðum að gefa nýbúum möguleika á íslenskukennslu á fjölbreyttu formi, að fá túlka þegar við á, að upplýsingar og aðstoð séu rituð á fleiri tungumálum en íslensku og síðast en ekki síst þarf að gefa öllum tækifæri á þátttöku á eigin forsendum í leik og starfi. Mikilvægt er að sveitarfélög sinni þessum hópi sérstaklega þegar kemur að hvers konar þátttöku í samfélaginu, t.d. frístundastarfi ungmenna þar sem mun færri börn af erlendum uppruna nýta sér frístundastyrki og þær tómstundir sem í boði eru. Slíkt getur aukið á einangrun þessa hóps og minnkar líkurnar á því að þau upplifi sig hluta af heildinni, læri tungumálið og menningu í gegn um leik og tómstundir.

Við erum öll hluti af samfélaginu sem elur upp börnin og þurfum því að gæta að okkar hlutverki í því að gera ráð fyrir fjölbreytileika og sýna umhyggju og mannúð þegar kemur að innflytjendur og aðlögun þeirra að samfélaginu okkar allra. Hvað með aðlögun fullorðinna að samfélaginu? Fær nýr starfsmaður markvissan stuðning hjá sér reyndari starfsmanni sem jafnvel talar sama tungumál og sá nýi? Er starfsmannahandbók þýdd á erlend tungumál og upplýsingar um réttindi viðkomandi einnig? Upplýsingaskylda fyrirtækja og stofnana gagnvart starfsfólki þarf að vera skýrari og afar mikilvægt að gert sé ráð fyrir fjölbreytileika í formi tungumála og menningar á vinnustöðum. Starfsmannahópurinn þarf að endurspegla samfélagið okkar sem er dásamlega fjölbreytt og gefandi.

Does our society reflect its diversity?

When the population of the country is made up of almost 370 thousand people and more than 51 thousand of those are immigrants, one asks whether the community reflects this large group. We like to think about the idea of gender equality as our population consists of 50% men and the other half, women: but what about immigrants? Are 14% of your employees made up of immigrants, or do they sit at the table when decisions are made and thus get a chance to present their knowledge and views? It is important that those who have immigrated into our country are given the opportunity to progress in their workplace, to be involved in decision-making and to enjoy equal opportunities as their co-workers with an Icelandic citizenship.

We need to have a purposeful policy in the affairs of immigrants, which is based on equality, democracy and above all human dignity. When you contribute to society in the form of taxes, it is your given right that the government considers you in its planning and procedures. Immigrants must have the right to learn Icelandic in a variety of forms, to have an interpreter when needed, to have information and assistance provided in languages beyond Icelandic, and last but not least, everyone must have the opportunity to participate on their own terms whether at work or play.

It is vital that the municipalities consider immigrants especially when it comes to their participation in society, e.g., leisure activities for young people and children—as far fewer children of foreign origin take advantage of leisure time grants and available leisure activities. Their lack of participation can increase their isolation and minimizes their chance to feel part of the community. Furthermore, it reduces their chance to learn the language and culture of Iceland through leisure and play. We like to think it takes a village to raise a child and therefore we all need to do our part to reflect care and humanity when it comes to immigrants and their integration into our society; we can begin this by taking diversity into account.

What about integration of adults into society? Does a new employee receive targeted support from a more experienced employee who at the very least speaks the same language? Is the staff regulation and information regarding a person’s rights translated into the necessary foreign language? The obligation of companies and institutions to provide information to employees must be held to a higher standard. It is important to acknowledge the diversity of people in workplaces, emphasizing the language and cultural differences. The working population and its employers need to reflect our wonderful, diverse and giving community.

Höfundur er formaður svæðisfélags VG á Suðurnesjum.