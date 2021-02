Nautasteikin trekkir að á SPOT Matbar

Þau Eyrún Erla Ólafsdóttir, Daníel Örn Einarsson og Birgir Ragnar Birgisson urðu nýjir eigendur af SPOT í Kópavogi í sumar. Þau tóku við rekstrinum þegar fyrsta bylgja faraldursins stóð sem hæst og nýttu þau vikurnar fyrir áætlaða opnun í að taka staðinn allan í gegn.

Eyrún Erla Ólafsdóttir segir áskorun hafa verið að opna í miðjum heimsfaraldri en þau, Birgir og Daníel búa að mikilli reynslu í veitingarekstri.

„Við vorum meðvituð um ástandið þegar við fórum af stað og að það yrði áskorun að byggja upp rekstur í því ástandi sem er í heiminum í dag. Við búum hins vegar öll yfir margra ára reynslu í rekstri og hefur þetta gengið vonum framar,“ segir Eyrún.

„Við höfum lagt áherslu á allt sem getur gengið í þessari stöðu og meðal annars byggt upp frábæran veitingarstað, SPOT Matbar, þar sem við erum með fjölbreyttan matseðil á hagstæðu verði. Það er líklega ekki hægt að fá ódýrari nautasteik annarstaðar en hjá okkur, án þess að ég staðhæfi það, en við erum með 200gr nautalund, smælki og bernaise á aðeins 2990 kr.

Nautasteikin sem er að gera allt vitlaust í hádeginu á föstudögum.

Einnig eru föstudagshádegin hjá okkur mjög vinsæl en þá bjóðum upp á nautalund, franskar, bernaise, humarsúpu, brauð og salat á aðeins 2190 krónur milli klukkan 11 og 14. Birgir Ragnar á allan heiðurinn af því hversu gott orðspor hefur myndast í kringum SPOT Matbar, þar sem hann leggur mikinn metnað í að hafa matseðilinn góðan,“ segir Eyrún

Spot on hamborgarinn er einn vinsælasti rétturinn.

20 % afsláttur

„Við létum útbúa take away síðu fyrir okkur, þar sem viðskiptavinir okkar geta pantað á netinu, greitt fyrir og sótt svo til okkar. Þar njóta viðskiptavinir okkar góðs af því að sækja til okkar en við bjóðum upp á 20 % afslátt af flest öllu á matseðli ef pantað er í take away. Vinsælustu réttirnir okkar eru Nautalundin, Spoton hamborgarinn okkar, réttur vikunnar sem breytist vikulega, Rifin, Taco-in svo fátt eitt sé nefnt.“

Daníel Örn Einarsson.

Vinsælt að spila pool og pílu eftir matinn

„Við höfum séð mikla breytingu á rekstrinum síðan við opnuðum. Við fáum til dæmis mikið af vinahópum og fjölskyldufólki til okkar í mat sem nýtur svo samverunnar áfram hjá okkur til að spila pool eða pílu. Við erum með 2 poolborð og 4 píluspjöld sem viðskiptavinir okkar geta nýtt sér frítt.“

Tryggja sóttvarnir á staðnum

„Staðurinn er stór og höfum við leyfi fyrir 670 manns, við höfum ekki enn fengið að upplifa fullt hús enda er það okkur mikilvægt að fylgja þeim sóttvarnarreglum sem standa hverju sinni. Það eru 2 metrar milli allra borða, grímuskylda og spritt á staðnum fyrir viðskiptavini okkar. Við bíðum spennt eftir að geta haldið alla þá viðburði sem SPOT hefur upp á að bjóða, böll, tónleika, bingó og veislur, en það bíður betri tíma. Þangað til höldum við áfram með það sem við erum að gera, bjóða upp á góða þjónustu, frábæran matseðil og boltann í beinni,“ segir Eyrún.