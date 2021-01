We gaan verder met de volgende topper in deze januarimaand vol heerlijke wedstrijden: PSV-AZ!



Bij de Eindhovenaren ontbreken naast Götze ook de geblesseerden Gakpo, Madueke en Viergever.



Bij AZ keert oud-PSV'er Gudmundsson terug in de basis.



Liveblog: https://t.co/LBOcF29L3L pic.twitter.com/mXbzXwiOFt