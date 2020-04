Að hlusta endalaust á framkvæmdastjóra félagana í fjölmiðlum þessa dagana er eins og þegar dómarinn verður aðalstjarnan í leik. Boring. Stay out of the limelight. Do your job and keep a low profile. Hlakka til að heyra aftur í þjálfurum og leikmönnum og þeirra skoðun