Daníel Hjálmtýsson með sína fyrstu þröngskífu

Tónlistarmaðurinn Daníel Hjálmtýsson gefur út sína fyrstu þröngskífu (EP) í dag.

Daníel hefur vakið töluverða eftirtekt hér heima og erlendis síðustu ár m.a. með hliðarverkefni sínu HYOWLP árið 2018. Einnig sendi hann frá sér sína fyrstu sólósmáskífu þann 3. janúar síðastliðinn. Lagið kallaðist Birds og innihélt gestaframkomu hollenska strengjakvartettsins Red Limo Quartet (Eddie Vedder, Mark Lanegan, Sevdaliza), sem Daníel hafði kynnst árið 2013 þegar hann flutti inn einn sinn helsta áhrifavald til tveggja tónleika í Fríkirkjunni, Mark Lanegan.

Birds, vakti mikla lukku á bandarísku útvarpsstöðinni KEXP og var valið lag dagsins þann 5. maí síðastliðinn. Um svipað leyti hófust upptökur og vinna við fyrstu EP plötu Daníels, sem samnefnd er honum. Sömuleiðis kom lagið, Treehouse, út í mars en ákveðið var að bíða með útgáfu þess lags um stund.

Daníel Hjálmtýsson EP er hljóðrituð, hljóðblönduð og klippt af Jóhannesi Birgi Pálmasyni (The Ghost Choir, Epic Rain o.fl.) en um hljómjöfnun sér bandaríski/sílebúinn Alain Johannes (Queens of The Stone Age, Chris Cornell, Mark Lanegan, Eleven, PJ Harvey o.fl.). Tenging Daníels við Mark Lanegan, hljómsveit hans og starfslið átti eftir að styrkjast mjög eftir að vinasambönd mynduðust á milli þeirra og Daníels út frá einstakri ánægju með heimsóknina til Íslands.

Úr varð að meðlimir Mark Lanegan Band, Belgarnir Aldo Struyf og Lyenn léku inn á EP plötuna ásamt hljómsveit Daníels, þeim Hálfdáni Árnasyni, Pétri Hallgrímssyni og Skúla Gíslasyni. Enn fremur komst Daníel á mála hjá Thero Agency í Hollandi, sem m.a. sér um hluta mála Mark Lanegan. Á EP plötunni má finna 4 lög, sem hvert hefur sína eiginleika og stendur nokkuð sér. Þann í byrjun október sendi Daníel frá sér fyrstu smáskífuna af plötunni, Fear Flows og myndband, í leikstjórn Loga Hilmarssonar, fylgdi í kjölfarið.

Lagið Withered fylgir EP plötunni í útvarpsspilun í dag. Daníel og hljómsveit hans hyggja á upptökur á fyrstu LP plötu sinni snemma á næsta ári auk þess sem frekari myndbönd og myndefni er í vinnslu og til útgáfu.