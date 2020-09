Erick Morillo, plötusnúðurinn sem er best þekktur fyrir lagið I Like To Move It, fannst látinn á heimili sínu á Miami Beach í gær.

Tæplega mánuður er síðan Morillo var handtekinn, sakaður um að hafa brotið kynferðislega gegn konu sem einnig er plötusnúður. Ásökunin kom í kjölfar þess að þau spiluðu saman.

Að því er fram kemur á vef BBC hefur lögreglan í Miami veitt litlar aðrar upplýsingar um andlátið en að Morillo hafi fundist látinn heima hjá sér.

Árið 1994 gaf Morillo út lagið I Like To Move It undir nafninu Reel 2 Reel en lagið naut gríðarlegra vinsælda. Það gekk síðan í endurnýjun lífdaga árið 2005 þegar „remix“ af laginu var notað í teiknimyndinni Madagascar.

Morillo neitaði því að hafa brotið kynferðislega gegn konunni en gaf sig fram eftir að lífsýni sýndu að hann væri sá grunaði.

Morillo átti að koma fyrir dóm á föstudag.