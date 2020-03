Íslenska kvennalandsliðið í fotbolta vann sinn síðasta leik á Pinatar þar sem liðið hefur verið við æfingar og keppni síðustu viku. Glódís Perla Viggósdóttir var ánægð með sigurinn.



Glódís Perla spilaði allan leikinn í vörn Íslands en fyrsta og eina mark leiksins skoraði Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir á 34. mínútu.





Eins marks sigur gegn Úkraínu, @Gunnhildur_Yrsa með sitt tíunda landsliðsmark! A single goal win in our final Pinatar match, vs. Ukraine.#dottir pic.twitter.com/YE9NnVe22Q