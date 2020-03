Cenk Tosun, framherji Everton sem var á láni hjá Crystal Palace, er með slitið fremra krossband og spilar ekki meira á leiktíðinni né á Evrópumótinu í sumar.



Tosun meiddist á æfingu hjá Crystal Palace í vikunni og snéri til baka til Everton til frekari skoðunnar. Þar kom í ljós að krossbandið er slitið og tímabilinu lokið.



Þetta er einnig áfall fyrir Tyrki því Tosun er þeirra helsti framherji en hann verður þar af leiðandi ekki með á Evrópumótinu sem fer fram víðast hvar um Evrópu í sumar.





Cenk Tosun is out for the rest of season and EURO2020 with a ruptured ACL which he got during training at Crystal Palace. He will have surgery next week, his rehab will be at Everton



Crystal Palace owe a £1M loan fee if they stay in Premier League



(Source - The Athletic) pic.twitter.com/rtS3xl3pUJ