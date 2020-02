Kieran Maguire, prófessor innan raða Liverpool háskólans, segir að það sé enginn nauðsyn fyrir Manchester City að selja alla leikmenn sína á brunaútsölu.



City var eins og kunnugt er dæmt í tveggja ára bann frá Meistaradeild Evrópu á dögunum en bæði Pep Guardiola og Ferran Soriano, stjórnarformaður City, eru vissir um að sannleikurinn muni koma í ljós.



Margir hafa rætt um framtíð leikmanna City en Maguire, sem er mikill sérfræðingur í fjármálum knattspyrnufélaga, segir þó að Englandsmeistararnir þurfi ekki að selja flesta leikmenn sína.





'There would be no need for a fire sale'



