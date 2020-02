Paul Ince, fyrrum leikmaður Liverpool, segir að félagið muni lenda í vandræðum með að halda varnarmanninum Virgil van Dijk banki Barcelona eða Real Madrid á dyrnar í sumar.



Hinn 52 ára gamli Paul Ince spilaði með félaginu á árunum 1997 til 1999. Hann segir að Hollendingurinn hafi verið lykilmaðurinn í velgengni Liverpool en að spænsku risarnir heilli alltaf.



„Mér finnst að það sem þeir eru að gera er frábært, bæði leikmennirnir og Klopp, en frábær lið vinna titil á hverju einasta ári,“ sagði Ince við Liverpool Echo og hélt áfram:



„Þeir eiga góðan möguleika á því í ár en við þurfum að horfa til baka eftir nokkur ár og sjá hvað þeir hafa gert áður en við förum að segja að þetta Liverpool lið hafi verið frábært.“





