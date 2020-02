Watford rótburstaði Liverpool | Arsenal heldur metinu

Watford varð fyrsta liðið til að leggja Liverpool af velli í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð en liðið kjöldró gesti sína úr Bítlaborginni á Vicarage Road í kvöld. Lokatölur 3-0 Watford í vil. Er þetta annað tap Liverpool í síðustu þremur leikjum en liðið tapaði 1-0 á útivelli gegn Atletico Madrid í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar fyrir 11 dögum síðan.



Liverpool sem var farið að ógna meti Arsenal með því að fara heilt tímabil, sem og 49 leiki samtals, án þess að tapa leik var hvorki fugl né fiskur í kvöld. Ríkjandi Evrópu- og verðandi Englandsmeistarar söknuðu fyrirliða síns Jordan Henderson gífurlega en liðið var einfaldlega aldrei líklegt til afreka í leiknum.

Liverpool nowhere near the level collectively here tonight but the absence of both Henderson and Gomez being keenly felt. Both been so key to this run of 18 straight PL wins.