Stuðningsmenn Manchester United sungu um bann City í gær

Stuðningsmenn Manchester United stóðust ekki freistinguna á Brúnni í gærkvöldi og stríddu nágrönnum sínum í Manchester City á því að félagið þeirra væri komið í bann frá Meistaradeildinni.



Líkur Manchester United á að komast í Meistaradeildina jukust stórlega á síðustu dögum. Fyrst með tveggja ára Meistaradeildarbanni Manchester City sem þýðir að fimmta sætið gæti dugað til að fá þátttökurétt í Meistaradeildinni. Svo ennfrekar með 2-0 sigri liðsins á Chelsea á Stamford Bridge í gær.



Manchester Evening News sagði frá því að stuðningsmenn Manchester United hafi sungið um bann Manchester City á leiknum í gær.





Man Utd fans mock Man City over Champions League ban with chant during Chelsea clash https://t.co/4KGOt2VGQB #autoplay_video #ManchesterUnited https://t.co/GA5oXyiqcm pic.twitter.com/wcsYxb3U2S