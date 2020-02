Kæran á hendur Butt látin niður falla

Kæra á hendur Nicky Butt, fyrrum leikmanns Manchester United, hefur verið látin niður falla af enskum dómstólum.



Nicky Butt, sem nú starfar innan raða Manchester United, var ákærður eftir að lögreglan var kölluð til að heimili hans í apríl á síðasta ári.



Ráðist hafði verið á konu á heimili í bænum Hale, sem er hluti af Manchester, en Daily Mail greindi frá því skömmu síðar að Butt hafi ráðist á eiginkonu sína.





An assault charge against Manchester United head of first-team development Nicky Butt has been dropped by prosecutors.