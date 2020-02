Berglind Björg Þorvaldsdóttir heldur áfram að fara á kostum í liði AC Milan eftir að hún var lánuð til liðsins í síðasta mánuði.



Berglind skoraði sitt fjórða mark fyrir liðið í dag í jafn mörgum leikjum er hún skoraði í 2-1 sigri á grönnunum í Inter.









Berglind jafnaði metin á 69. mínútu er hún skoraði með laglegu skoti eftir að hafa sloppið inn fyrir.



Þetta var fjórða mark hennar í fjórum leikjum en Milan hefur unnið alla fjóra leikina með Berglindi innan borðs.



Liðið er nú í 3. sætinu með 32 stig, jafn mörg stig og Fiorentina sem er í öðru sætinu, en sex stig eru í topplið AC Milan.



Mark Berglindar má sjá hér að neðan.





