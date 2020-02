„Gæti Ighalo haft Cantona áhrif?“

Mark Bosnich, fyrrum markvörður Manchester United, segir að nýjasti leikmaður félagsins, Odion Ighalo, hafi engu að tapa og gæti orðið næsti Eric Cantona.



United fékk framherjann á láni á lokadegi gluggans en hann kemur til félagsins frá Kína þar sem hann hefur leikið undanfarin ár.



Rauðu djöflarnir reyndu að fá Salomon Rondon og Joshua King en náðu í Ighalo sem lék síðast í ensku úrvalsdeildinni árið 2016 er hann lék með Watford.



„Þetta voru neyðarkaup. Ég get skilið að fólk tali um þetta en þeir þurftu að gera eitthvað eftir að Marcus Rashford meiddist,“ sagði fyrrum markvörðurinn við Sky Sports.





