Svaf ekki, var til í launalækkun og gerði allt til að komast til Man. United

Nígeríumaðurinn Odion Ighalo klæðist Manchester United treyjunni í fyrsta sinn á næstunni eftir að félagið fékk hann á láni frá kínverska félaginu Shanghai Greenland Shenhua.



Odion Ighalo er þrítugur framherji sem hefur spilaði síðast í ensku úrvalsdeildinni með Watford frá 2015 til 2017 en hefur verið í Kína frá því í lok janúar 2017.





