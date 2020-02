Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, var gagnrýndur af Alan Shearer fyrir að láta ekki sjá sig í bikarleik Liverpool gegn Shrewsbury í vikunni.



Eins og frægt er orðið lét Klopp Neil Critchley stýra Liverpool-liðinu enda var ekki neinn aðalliðsleikmaður í hópnum þar sem þeir fengu frí.



Þrátt fyrir það komst Liverpool áfram eftir að Ro-Shaun Williams skoraði sjálfsmark stundarfjórðungi fyrir leikslok og tryggði Liverpool sæti í næstu umferð.



„Það sem situr í mér er að hann er stjórinn. Fyrir mig ætti han nað vera þarna á vellinum og styðja ungu leikmennina sem hann valdi,“ sagði Shearer í útsendingu BBC þar sem hann starfar sem spekingur.





'He should be there at the ground'



