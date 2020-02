Leikmenn Liverpool munu deila myndarlegum bónus standi liðið uppi sem sigurvegari í ensku úrvalsdeildinni.



Daily Mail greinir frá þessu á vef sínum í gærkvöldi en talið er að leikmennirnir muni deila fjórum milljónum punda.



Jurgen Klopp og lærisveinar eru með 22 stiga forystu er einungis 25 leikir eru búnir og bendir allt til þess að 30 ára bið liðsins sé á enda á Englandi.





