Man. United sendir inn kvörtun vegna The Sun

Manchester United hefur sent inn formlega kvörtun til blaðamannafélagsins á Englandi vegna framferði götublaðsins The Sun er ráðist var á hús Ed Woodward undir lok síðasta mánaðar.



Óprúttnir aðilar réðust að húsi Woodward og sungu árásarmennirnir um það að Ed Woodward muni deyja. Þeir köstuðu svo flugeldum í átt að húsinu.



United hefur heimildir fyrir því að The Sun hafi fengið skilaboð um árásina og ekki látið viðeigandi aðila vita. Því hefur United sent inn kvörtun sem þeir segja ekki hafa verið létta ákvörðun en nauðsynlega.





Manchester United have made a formal complaint to the Independent Press Standards Organisation (IPSO) over The Sun newspaper's coverage of the attack on the house of executive vice-chairman Ed Woodward.