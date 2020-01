Manchester United og Tottenham virðast berjast um að fá framherja Real Sociedad, Willian José, til sín.



Tottenham hefur undanfarnar vikur verið orðað við framherjann en fréttamenn Sky Sports greindu frá þessu í beinni útsendingu sinni frá glugganum í kvöld.



Tottenham vildi kaupa framherjann en Sociedad vildi fá 25 milljónir punda fyrir hann. Þá upphæð voru Tottenham ekki tilbúnir að kaupa.





Could Willian José move to #THFC or #MUFC?@SkyKaveh has the latest!



