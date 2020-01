Manchester United sendi njósnarasveit sína til Frakklands að horfa á undanúrslitaleik franska bikarsins í gærkvöldi.



Lyon og Lille mættust þá í franska bikarnum en Lyon fór áfram eftir vítaspyrnukeppni. Staðan eftir venjulegan leiktíma var 2-2 og ekkert mark var skorað í framlengingunni.



Njósnarar United voru mættir til þess að fylgjast með einum úr hvoru liði; framherjanum Moussa Dembele hjá Lyon og miðjumanninum Boubakary Soumare hjá Lille.





MUFC have sent scouts to watch Lyon striker Moussa Dembele and Lille midfielder Boubakary Soumare.

Lyon and Lille are facing off in the French League Cup semi-final on Tuesday and United scouts are in attendance as they ramp up their search for a midfielder and a striker.(SKY)