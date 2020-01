Manchester United er reiðubúið að borga 30 milljónir punda fyrir miðjumann Birmingham, Jude Bellingham, en Sky Sports fréttastofan greinir frá þessu.



Bellingham er talinn einn efnilegasti leikmaður Englands en hann er einungis sextán ára. Hann verður ekki sautján ára fyrr en í júnímánuði.



United er ekki eitt um Bellingham en Barcelona, Bayern Munchen, Borussia Dortmund og Liverpool eru einnig talin fylgjast með miðjumanninum.





Manchester United are willing to pay in excess of £30m for Birmingham City's 16-year-old midfielder Jude Bellingham.